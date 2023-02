Noelia Marzol quedó expuesta con un crop top blanco y una mini negra

A fin de años Noelia Marzol dio a luz a su segundo hijo. En pocas semanas la actriz recuperó la silueta y muestra cómo conjuga maternidad, ocio y trabajo.

Fanática de la moda, la bailarina no se cansa de mostrar looks que marcan tendencia. Vale tanto un equipo deportivo como una microbikini o un minivestido ajustado.

Noelia Marzol

Noelia Marzol generó polémica hace apenas unos días al proponer un plan de entrenamiento para recuperar su silueta.

Noelia Marzol Foto: Instagram/noeliamarzolok

La bailarina -casada con el futbolista Ramiro Arias- contó que aunque acaba de ser mamá debe prepararse para regresar al reato y eso la lleva a bailar muchas horas diarias.

Noelia Marzol con una microbikini roja que es furor Foto: instagram.com/noeliamarzolok

Lejos de enroscarse con el debate en torno al cuidado del cuerpo, la maternidad y el trabajo, Noelia Marzol decidió seguir adelante con su rutina que conjuga múltiples responsabilidades. Y también se hizo tiempo para mostrar su look.

Noelia Marzol con un crop top encorsetado que dio de qué hablar Foto: instagram.com/noeliamarzolok

Como buena fahshionista, disfruta compartir sus elecciones del guardarropa. Y esta vez sorprendió a todos con un crop top encorsetado que destacó aun más sus curvas.

Noelia Marzol fue contundente ante una acusación polémica

Una seguidora de Instagram cuestionó el mensaje de Noelia Marzol: “¿Qué es eso de estar ‘en forma’, Noe? Todas lo estamos”, aseguró. Y también hubo quienes le criticaron sus canjes o que propusiera invertir dinero en el cuidado del cuerpo cuando muchas personas ni siquiera llegan a fin de mes.

Noelia Marzol y Ramiro Arias Foto: instagram

Sin embargo, la top decidió hablar al respecto: “Siento que subestimás mi vida y no tenés ni idea de lo que me costó y mucho menos del trabajo que hago a diario”, escribió la bailarina y agregó: “La diferencia es que seguramente ejerzo una profesión que no padezco ya que lo hago gustosa de habérmela jugado por intentar vivir de lo que me apasiona”.

El look de Noelia Marzol que marcó un antes y después en su nueva dinámica de madre, mujer y pareja Foto: @noeliamarzolok

La actriz acaba de lanzar una ropa de lencería inspirada en Sex y sabe de que hay que esforzarse para obtener frutos. “Te aseguro que siendo estudiante de danza me he tomado más de dos subtes y sin duda trabajo más de 14 horas seguidas, incluso por años, de lunes a lunes, sin descanso. Si hoy puedo darme la libertad de disfrutar de mi familia y de una licencia sin goce de sueldo por mi reciente maternidad, bien merecido lo tengo”, expresó.