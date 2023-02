Noelia Marzol se despidió del rubio y mostró su rotundo cambio de look con un body de lencería

Dueña de una de las figuras más ardientes de la farándula argentina, Noelia Marzol despierta suspiros en cada pose que comparte en sus redes sociales. Así sus fotografías en Instagram no pasan desapercibidas para sus más de 2.4 millones de seguidores y desbordan de “me gusta”.

En las últimas horas, la actriz sorprendió a todos al mostrar su repentino cambio de look y como era de esperarse revolucionó a todos sus admiradores. La modelo se despidió del rubio que la acompañó por años y se animó a un rotundo cambio en su look.

Noelia Marzol mostró su nuevo look Foto: instagram/Noeliamarzolok

La también bailarina no temió a una actualización de estilo radical, ya que no solo se cambió el color del pelo sino que también se lo cortó. Con un peinado carré y un castaño en tono chocolate cobrizo, la protagonista de “Sex” cautivó a los usuarios que no tardaron en reaccionar.

“¡La evidente! Tremendo cambio de look. ¡Rotundo!”, exclamó en su reciente publicación en Instagram y detalló que dejó su cabello en manos de la peluquería Bebe Sanders. En las fotos posó con un body de lencería color nude y en minutos recibió más de 60 mil corazones rojos.

Noelia Marzol enamoró a todos Foto: instagram/Noeliamarzolok

Entre los comentarios se pudieron leer mensajes como: “Ese color siempreeeee”, “Me hice hoy ese corte y me queda como a Dora la exploradora a mi”, “Te queda hermoso... re fino el color y el corte, basta de rubios, estos tonos son los que van” y hasta la compararon con actrices como Gimena Accardi y Celeste Cid.

La reacción de Ramiro Arias al cambio de look de Noelia Marzol

Al ver la nueva imagen de su esposa, Ramiro Arias no pudo evitar reaccionar y demostró su sorpresa a través de un comentario en el reciente post. “Noooo pero te fuiste al carajo!! La verdadera whip”, expresó el futbolista.

Hasta Ramiro Arias reaccionó Foto: instagram/Noeliamarzolok

Y la bailarina le respondió: “¡Ah, te amo amor! Saber que me haga lo que me haga voy a llegar a casa y vos me vas a decir que estoy hermosa me hace una mujer más segura. Y me atreví a cualquier cosa. sos todo mi negro. Te amo”.