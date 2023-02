Top negro del tipo arnés: el ítem de moda que lució Noelia Marzol y conquistó el Instagram.

Con más de 2,3 millones de seguidores en las redes sociales, Noelia Marzol es una de las personalidades del espectáculo argentino con mayor cantidad de fanáticos devotos a su contenido en Instagram, donde suele compartir videos y fotografías de sus viajes, looks y el día a día siendo mamá.

Noelia Marzol enamora en Instagram. Foto: Gentileza Instagram

Además de una prominente influencer en el internet, Marzol hace poco tiempo se convirtió en madre; sin embargo, esta nueva etapa en su vida no ha sido en detrimento de mantener activa la relación que tiene con los usuarios de la plataforma de la camarita, en la cual en uno de sus últimos posts, demostró porque aún sigue vigente.

Noelia Marzol cautivó las redes con una lencería para San Valentín. Foto: Instagram

Asesorada y vestida por la marca María Antonieta Boutique, la actriz y modelo apareció con un sensual look que subió los ánimos. Con un jeans en color celeste desgastado y pequeños cortes, llamados “ripped jeans” y un diminuto corpiño en color negro brillante con una serie de breteles cruzados estilo arnés. Diseño que la dotó un aire muy femenino y de empoderamiento, con el pelo tomado, pero de forma más desenfadada.

El look de Noelia Marzol que marcó un antes y después en su nueva dinámica de madre, mujer y pareja Foto: @noeliamarzolok

Así es como la misma Noelia Marzol colgó de este post y alcanzó más de 27 mil ‘likes’ con este look y el mensaje de: “Nos propusimos con @ramiroarias13 salir una vez a la semana juntos. Donde sea, teatro, cine, cenar… algún plan juntos para no perder nuestros momentos como pareja”. Y es que con esta nuevo momento, se vuelve crucial no perder la chispa.

Noelia Marzol Foto: Instagram/noeliamarzolok

Cuestión que se vio reflejada en el mismo post, especialmente, donde sus seguidoras fueron quienes apoyaron y alentaron la nueva propuesta de Noelia junto a su pareja. Y es que muchas cosas, al parecer, cambian en las dinámicas de los vínculos al convertirse en padres. La idea está en no poder aquel dinamismo entre ambos, sino donde puedan sentir la naturalidad de la atracción. Por supuesto que, Marzol demuestra y pone todo de sí como se notó en este look.

La minifalda cinturón que es tendencia y eligió Noelia Marzol para su salida nocturna. Foto: Instagram

¿Cuándo nació el bebé de Noelia Marzol?

Durante 2022, Noelia Marzol anunció en sus redes sociales el nacimiento de su hija Alfonsina, quien tuvo junto a su pareja, el futbolista Ramiro Arias. En una publicación de Instagram, dio los detalles del parto y mostró las primeras imágenes de la familia.

La modelo dio a luz en el Sanatorio Otamendi a su segunda hija, tras el nacimiento de Donatello en mayo del 2021. En noviembre, la modelo tuvo que quedarse internada en el hospital clínico para hacer reposo absoluto producto de sus continuas contracciones.