Noelia Marzol posó en lencería negra con transparencias a diez días del parto

Noelia Marzol despidió el 2022 de la mejor manera: sobre los últimos días del año nació Alfonsina el pasado 12 de diciembre, fruto de su amor con Ramiro Arias. Ahora la pareja ya es padre de dos, junto al mayor Donatello de 1 año y medio.

Pero al poco tiempo de dar a luz, la bailarina regresó a su rutina laboral y protagonizó una jugada producción de fotos para mostrar su nueva línea de ropa interior. Es así cómo posó seductora con un conjunto de lencería negra y mucha transparencia.

Noelia Marzol enamora en redes. Foto: Gentileza Instagram.

Las fotos las compartió en redes sociales y despertó miles de reacciones entre los usuarios. Con más de 2.3 millones de seguidores en Instagram, la también actriz evocó los suspiros de sus fans.

Noelia Marzol reflexionó sobre su cuerpo Foto: instagram/noeliamarzolok

En la descripción de las fotografías, Noelia confesó que fueron tomadas a tan solo diez días de haberse convertido en madre por segunda vez y reconoció que no le da “vergüenza”, sino que por el contrario se siente “orgullosa” de poder mostrarlo y compartirlo.

La producción de fotos de Noelia Marzol a días de parir Foto: instagram/noeliamarzolok

La reflexión de Noelia Marzol sobre su cuerpo

Aún movilizada por la llegada de su beba, la conductora se expresó en un conmovedor posteo y reflexionó sobre los cambios en su cuerpo depués de ser mamá. En ese sentido confesó: “Y este es mi cuerpo hoy, después de 10 días de haber conocido a mi bebota”.

Noelia Marzol recibió miles de "me gusta" Foto: instagram/noeliamarzolok

“No me avergüenza, ni voy a ocultarlo. No tengo porque esperar a ‘recuperarme’ para mostrarles nuestro trabajo. Al contrario. Estoy orgullosa y agradecida a este cuerpo por haber gestado al amor de mi vida (al igual que a Dona)”, siguió en cuanto a los cambios en su figura luego de sus embarazos.

Y cerró: “El mismo siempre, en diferentes versiones. Mi amado cuerpo en un proceso natural de post parto”. Las fotos recibieron más de 100 mil “me gusta” y todo tipo de comentarios de madres que atravesaron por lo mismo.