Concursos, realities y un estilo propio: así fue el salto a la fama Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández está acostumbrada a salir en la primera plana de la televisión nacional y, por supuesto, también en las redes sociales. Hoy es madre de las mellizas Charis y Bella y de Francesa.

En 2021 fue panelista de Los Ángeles de la Mañana, año en el que también anunció su precandidatura a diputada nacional, cargo que no prosperó. Durante este año estuvo en el programa de Fabián Doman.

La bailarina y panelista compitió en las PASO en el mismo partido que convocó a Amalia Granata en 2019. (Instagram).

Pero los escándalos y los minutos mediáticos son una constante en su carrera. En la actualidad, Cinthia Fernández, es la cara de varias marcas a las que promociona activamente en sus redes sociales.

Cinthia Fernández desafió todos los límites de las redes.

Cómo se hizo famosa Cinthia Fernández

Era el año 2005, Cinthia Fernández era una adolescente que quería alcanzar la fama, y como un paso en ese camino se presentó a“Miss Match”, un segmento que se emitía dentro Showmatch.

Cinthia Fernández en Showmatch Foto: instagram

El ciclo era un concurso de belleza en el que muchas chicas que buscaban lo mismo que Cinthia Fernández se acercaban a desfilar y a caminar en la pasarela. Así fue como su carisma y sus salidas sorpresivas, con tal solo 18 años, la llevaron a captar la atención del público.

El éxito ya estaba en sus manos, pero para mantenerse, en 2007, decidió ingresar a uno de los realities más reconocidos: Gran Hermano Famosos. Allí se consagró como una de las figuras.

Cinthia Fernández en Gran Hermano Famosos Foto: web

Dentro del reality, Cinthia Fernández tuvo varios cruces con otros participantes que le valieron el rápido reconocimiento del público. Hace poco, la bailarina se refirió a uno de los tantos episodios: “Es larga la historia... me pusieron materia fecal en una pantufla. Yo no quería que me toquen las pantuflas, me las había regalado mi mamá. Agarré una tijera y salí a cortarle la ropa a Roña Castro”.

Cinthia Fernández revoluciona cada lugar al que va.

¿Quién es el padre de los hijos de Cinthia Fernández?

Matías Defederico es un exfutbolista argentino que jugaba como delantero. Estuvo casado con Cinthia Fernández junto con la cual tuvieron tres hijas.