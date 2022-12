Idas y vueltas, los romances de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández concluyó la relación con el padre de sus hijas, el futbolista Matías Defederico, de manera tormentosa y aún hoy, después de cuatro años de terminada esa etapa, siguen teniendo un vínculo conflictivo

Matías Defederico contra Cinthia Fernández.

A principio de este año, el futbolista declaró que se habían separado a causa de una infidelidad de ella con Pasti, un excompañero de Stravaganza. Estefi Berardi dijo que en 2018 el romance entre ambos bailarines existió: “Yo no sé si las fechas coinciden y decir si fue infidelidad o no. Lo que estoy en condiciones de confirmar es que todo su elenco me dice que re salían Pastilla y Cinthia Fernández”.

Franco Friguglietti (Pasti) y Cinthia Fernández Foto: Instagram

El año pasado, cuando se confirmó que Nicole Neumann salía con Luciano Vitori, Mariana Brey en LAM dijo que antes había sido novio de Cinthia Fernández.

En equipo de LAM, Los ángeles de la mañana

“Esto no le va a gustar esto a Nicole. Fue antes. Nosotros, cuando éramos adolescentes, él era relacionista público de un boliche y era como el chico codiciado del público. Él bailaba en el parlante y yo me subía con él y chapábamos”, explicó la bailarina.

Cinthia Fernández desde que irrumpió en la televisión no dejó de estar en el eje de los rumores de posibles romances.

Pero los rumores también son parte de los amoríos de Cinthia Fernández. El año pasado, en LAM, Maite Peñoñori dijo: “No voy a contar, me escribieron y me dijeron ‘lo vi a Luciano Castro con Cinthia Fernández a los besos’”. Pero la bailarina lo negó al instante.

Cinthia Fernández y largo recorrido de carrera profesional y personal.

También quisieron relacionar a Cinthia Fernández con Esteban Lamothe, porque en pleno móvil de “Los Ángeles de la Mañana”, hubo indirectas entre ambos. La bailarina dijo después que el actor “está buenísimo”, pero no se supo más nada.

La fuerte reflexión de Cinthia Fernández sobre Lamothe

En 2020, por unas fotos en los Carnavales, crecieron los rumores de un romance entre Cinthia Fernández y el senador formoseño Luis Naidenoff. Tanto el funcionario como la bailarina desmintieran públicamente el vínculo.

Cinthia Fernández y el senador Luis Naidenoff muy juntos en el carnaval

Uno de los que sí está confirmado que fue novio de Cinthia Fernández es Martín Baclini. La relación se volvió rápidamente muy mediática provocando que el señor en cuestión pase a formar parte de la farándula nacional.

Cinthia Fernández habló de su reconciliación con Martín Baclini, después de que el empresario terminara su relación.

¿Cuántos hijos tiene Cinthia Fernández?

La bailarina es madre de las mellizas Charis y Bella y de Francesa, junto a su expareja Matias Defederico, exfutbolista.

Cinthia Fernández practica crossfit embarazada de cinco meses

¿Cuánto dinero le pasa Matías Defederico a Cinthia Fernández?

“¡Me pasa 55.000 pesos por las tres nenas!”, había asegurado Cinthia Fernández hace ya un tiempo, muy indignada, en el programa LAM. En realidad, la expareja ha sido muy mediática por este tema a lo largo de los años, además de las discusiones que la bailarina ha tenido con su exsuegra.

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Es que Cinthia asegura que la madre del exfutbolista le hizo brujería, además de haberla denunciado. La expareja tiene tres hijas en común: las mellizas Charis y Bella y la pequeña Francesca. Pero desde que se separaron no logran ponerse de acuerdo: ni en tema visitas y, mucho menos, en cuestiones económicas. A raíz de eso, comenzó un ida y vuelta de demandas y distintas solicitudes a la Justicia.