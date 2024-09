Cami Lattanzio se robó todas las miradas con un cat suit rojo pasión y un tremendo escote

El pasado lunes 23 de septiembre regresó a la pantalla de América TV el Cantando 2024, el reality de canto que pone a prueba a los famosos. Cami Lattanzio, ex participante de Gran Hermano, es una de las integrantes del nuevo programa y ya hizo su debut. Entonando la canción “Como la flor” de Selena, la ex “hermanita” impresionó a la audiencia y se llevó todos los elogios.

Mientras que los nervios se apoderaban de ella, Cami mostró cómo pararse en el escenario y los usuarios de las redes quedaron sorprendidos con su performance. En el Instagram oficial del programa subieron el recorte de la actuación y rápidamente la publicación se llenó de buenos comentarios hacia Lattanzio: “La rompió, una de las mejores hasta ahora”, “Me sorprendió”, “Los mejores hasta ahora”, “Cantó re bien”, “Me encantó”, fueron algunos de los mensajes.

El look de Cami Lattanzio para debutar en el Cantando 2024

Pero, durante la noche del miércoles, no todo giró en torno a la actuación de Cami Lattanzio y su compañero, Gino Rodríguez. La ex “hermanita” destacó también con el look que eligió para esta primera presentación. Y es que Cami optó por un cat suit cut-out en color rojo que se llevó la mirada de todos.

La influencer impresionó con su look.

El total look de Cami Lattanzio.

La prenda en cuestión era bien pegada al cuerpo para resaltar la figura de la rubia, tenía unas mangas que le dieron un toque ochentoso y el pantalón era acampanado. Además, la prenda tenía algunos detalles con mostacillas que le dieron un toque más descontracturado al look.

Cami optó por un look total red.

En cuanto a los zapatos, Cami optó por unas sandalias altas en color negro para darle un poco de contraste al look. Su cabello lo lució con unos bucles y peinado para uno de los costados. Para coronar el outfit, Lattanzio se decidió por un maquillaje en tonos rosados y su boca combinando con el cat suit.