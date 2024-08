Camila Lattanzio de Gran Hermano se sumó a DivasPlay con una producción para el infarto

Camila Lattanzio la ex participante de Gran Hermano, tiene millones de seguidores en Instagram y allí conquista corazones con cada outfit que comparte. Dueña de un carisma único, ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más.

La influencer comparte conjuntos de prendas muy jugados y enamora a todos con su estilo. Combina prendas a la perfección y siempre va por más. Ninguna tendencia se le escapa y gana corazones con sus looks osados y atrevidos. La ex Gran Hermano no dudó y se sumó a la plataforma para adultos DivasPlay.

Camila Lattanzio Foto: Gentileza Instagram.

Lattanzio fue por todo y se sumó al contenido para adultos. La ex hermanita conquistó corazones con su actitud y sin vueltas decidió formar parte de DivasPlay. Allí comparte contenido subido de tono y al borde de la censura.

La ex Gran Hermano causó sensación compartiendo una imagen ultra hot. Mostró mucha piel y encendió corazones con un look infartante. La parte superior, un corpiño mega escotado. La parte inferior, una minifalda muy diminuta.

Camila complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude con brillo.

La ex participante de Gran Hermano no conoce de límites y va por todo a cada paso que da. Su estilo audaz y avasallante se roba miradas en cada publicación de Instagram.

Camila Lattanzio es la nueva estrella de DivasPlay. La rubia posó con un outfit ultra hot y revolucionó a sus fans. La ex hermanita lució un corpiño ultra escotado con una minifalda. La combinación perfecta para cosechar miles de likes y halagos de sus seguidores.