Britney Spears compartió un video duchándose desde México: “A Instagram no le gustan estas publicaciones”

Britney Spears no solo se ganó el título de princesa del pop, sino que también la artista tiene una enorme comunidad de seguidores en las redes sociales que siguen atentos cada una de sus novedades.

En esta oportunidad, Britney compartió un video en el que se la puede ver duchándose y otra serie de imágenes en el mismo lugar. Lo curioso fue el epígrafe del video, donde la artista cuestionó las políticas de la red social con la censura y apuntó contra sus padres.

“A Instagram no le gustan las publicaciones de gente revelando sus cuerpos, así que aquí hay una selfie mía en México. Mamá y papá... ¡Crucé la frontera y lo logré! Después de no tomar café durante 15 años... ¡Mamá, podemos ir a tomar un café juntos ahora! Me tratan como a un igual... ¡Tomemos un café y hablemos de ello!”.

CUÁNTO TIEMPO ESTUVO BRITNEY SPEARS BAJO LA TUTELA DE SU PADRE

La artista estuvo bajo la tutela de su padre durante 13 años, donde era él quien se encargaba de sus financias, relaciones y hasta métodos de anticoncepción.

Una situación que generó que sus fans iniciaran el movimiento #FreeBritney para que así la cantante pudiera decidir sobre su vida.

Britney Spears posó sin ropa en Instagram Foto: Instagram

La artista logró sellar su amor con Sam Asghari con su casamiento el 9 de junio en una ceremonio de ensueño. Luego sufrió la pérdida de un embarazo muy deseado, pero ahora logró recomponerse del mal momento.