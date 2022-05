Luego de estar trece años bajo la tutela legal de su padre Britney Spears fue finalmente liberada por la Corte Suprema, recuperando la potestad de su vida privada y bienes económicos.

Como si ello fuera poco, en medio del furor que causó entre los fanáticos de la estrella pop el término de la tutela legal Britney anunció su embarazo, tras haber estado obligada a no tener hijos durante el mencionado período.

Britney Spears y su padre, a quien denunció por ser su tutor personal y profesional durante 13 años.

Qué dijo Britney Spears sobre su vida bajo la tutela de su padre

En las últimas horas, Britney Spears sorprendió a sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram con un posteo a corazón abierto. Allí, se puede ver una fotografía de la cantante a la edad de 13 años, y, un extenso comunicado de la misma sobre cómo era su vida durante la adolescencia y el posterior tutelaje de su padre.

“Tenía 13 años cuando por primera vez me sentí realmente hermosa... creo que mi rebeldía comenzó a que por aquellos días me decían que siempre tenía que ser perfecta y bonita” comenzaba expresando la cantante, quien acto seguido agregó “Después me fui hacia los extremos y me volví salvaje y traviesa... pero sinceramente me seguía sintiendo muy sensual”.

Britney Spears habló sobre su pasado en un posteo a corazón abierto a través de Instagram. Foto: Britney Spears

“Pero una de las cosas que más me dolieron de la tutela fue que mi padre siempre me decía que era gorda y nunca era lo suficientemente buena” continuaba expresando con dolor Britney, quien acto seguido profundizaba “Mi padre siempre me hacía sentir que tenía que esforzarme aún más. Él arruinó la profunda semilla de mi existencia... la semilla que me hacía sentir hermosa a la edad de 13 años”.

“Mi autoestima, mi estilo, mi voz interior... inclusive mi vida sexual... todo estaba arruinado. El me hacía sentir horrible y, por lo tanto... lo estaba. Créanme, sentirse hermosa es un mundo completamente diferente” expresaba a corazón abierto la cantante.

En contraposición a cómo la hacía sentir su padre, Britney declaró “Fue hasta que dejé de presionarme y esforzarme tanto que mi mundo comenzó a cambiar... comencé a sentirme hermosa y, por lo tanto... lo estaba”. Finalmente, como conclusión la cantante expresaba “Cómo te piensas... es por lo tanto como eres. Y yo me siento como a los trece años de nuevo”.