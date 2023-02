Amores internacionales e inicios de relación en tela de juicio: los romances de la China Suárez.

La China Suárez está cerca de cumplir 31 años, pero tiene esa vida de película en la que cada etapa cuenta por dos o por tres. O, quizás, el haber estado siempre en el centro de la escena hizo que su vida privada por momentos le gane a la profesional y sus amores se vuelvan públicos en cuestión de segundos.

La China Suárez coquetea a través de Instagram

La actriz y cantante, desde muy chica, protagoniza grandes elencos y también grandes amores. En pleno éxito de “Casi ángeles”, la China Suárez salió con Nico Riera, con quien compartía elenco. Si bien se supone que la relación era secreta, estuvieron tres años, entre 2007 y 2010. Al parecer hoy se llevan bien, pero en su momento su primer gran amor no terminó bien.

La China Suárez, Nicolás 'Tacho' Riera y Agustín Sierra en Casi Ángeles, primera temporada Foto: inolvidablecasiangeles.blogspot

Luego de cortar con el actor, la China Suárez se puso de novia con Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand. Al parecer se llevaban perfecto, tanto que él se convirtió en su representante. Pero 2012, el nombre de Nicolás Cabré comenzó a sonar cada vez más cerca de ella y se separaron.

China Suárez y Nacho Viale Foto: Twitter

Si bien Cabré estaba casado con Eugenia Tobal, los rumores crecían cada vez más durante las grabaciones de Los Únicos, jamás se habló de que hubo infidelidad. Con el paso del tiempo la pareja se fue consolidando y así nació Rufina, la primera hija de ambos.

Con Nicolás Cabré Foto: Twitter

El tiempo también fue desgastando la relación, el propio Cabré dijo que fue por culpa de su obsesión por el orden y la limpieza. Finalmente, en 2013 se separaron. Al año siguiente la China Suárez comenzó a salir David Bisbal. Ambos artistas se conocieron durante la grabación del video del tema “Hoy”.

La China Suárez junto a David Bisbal cuando eran novios

La distancia fue el principal impedimento para la atracción inmediata que surgió entre ambos, a pesar de que ella hizo todos los esfuerzos, por ejemplo, viajando con Rufina bebé a España. Una supuesta infidelidad de Bisbal hizo que todo concluyera.

El saludo de David Bisbal a "la China" Suárez en el día de su cumpleaños

En 2015 comenzaron las grabaciones de El Hilo Rojo, la China Suárez conoció ahí a Benjamín Vicuña, sin saber que iban a ser los protagonistas de días y días de programas de chimentos por el escándalo que surgió de su relación. Todo explotó cuando Pampita, que estaba casada con Vicuña desde hacía 10 años y tenían tres hijos en común, los encontró en el motorhome del rodaje.

La China y Pampita enviaron sus condolencias a la familia de Benjamín Vicuña.

Todo fue negado por Vicuña y por la China Suárez, pero al tiempo la relación entre el actor chileno y Pampita se terminó, y ambos actores oficializaron el romance del que nacieron Magnolia y Amancio. Casi seis años estuvieron juntos, pero todo terminó abruptamente en 2021 en medio de rumores de infidelidad de la China con el cantante Wos, aunque también se barajó el nombre de Nico Furtado, quien se encargó de desechar todas las dudas, dado que estaba de novio con Ester Expósito.

Con Benjamín Vicuña Foto: Twitter

En esta misma línea de rumores también se la vinculó a Mauro Icardi, en lo que luego dio lugar Wanda Gate: Wanda Nara descubrió los mensajes subidos de tono que se mandaban la actriz y el jugador de fútbol.

Wanda Nara hizo una revelación inesperada de la China Suárez de cuando Mauro Icardi le fue infiel.

Luego de este momento de mayor exposición, la China Suárez conoció a Armando Mena Navareño, un constructor de motos español con quien tuvo una relación fugaz. Actualmente, en 2022, la actriz mantiene una relación con el cantante Thomas Tobar, más conocido como Rusherking.

La China Suárez y Armando Mena Navareño. Foto: Web

¿Cómo conoció la China Suárez a su actual novio?

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. Después hablamos y luego yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y posteriormente volví para Argentina y nos vimos acá también”, contó.

China Suárez y Rusherking empezaron el año muy juntos. (Instagram).

¿Cuáles fueron las películas en las que trabajó la China Suárez?

Actuó en películas como Abzurdah, El hilo rojo y Los Padecientes. En las dos últimas, trabajó junto a Benjamín Vicuña, su pareja entre 2015 y 2021, y padre de su segunda y tercer hijo: Magnolia (2018) y Amancio (2020).