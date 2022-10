Ale Maglietti festejó su cumpleaños en el río con un vestido ajustado que encandiló a sus fans

El 27 de octubre Alejandra Maglietti cumplió 37 años y lo celebró en un bar a orillas del río junto a sus personas cercanas, y el momento quedó retratado cuando uno de los presentes grabó el momento en que ella colocaba la vela en el postre que estaba delante de ella.

Ale Maglietti deleitó a sus fans de Instagram. Foto: Ale Maglietti

Para la ocasión, la periodista apostó a los colores y al glamour al usar un vestido blanco de manga larga con escote en “v” pronunciado, que llevaba distribuidas distintas letras de colores por la prenda, y al estar hecha de lentejuelas adquiría un brillo único.

Ale Maglietti le regaló a sus fans una foto a puro glam. Foto: Ale Maglietti

Y en la descripción escribió: “Feliz cumple para mi!! Hace rato que no vivía un cumpleaños así…lleno de amor y lleno de sorpresas! Estoy feliz! Y eso que nunca me gustó cumplir años, siempre me daba vergüenza que me canten el feliz cumpleaños (ya se que suena rarísimo pero bue, es la verdad) y odiaba ser el centro de la fiesta”.

“Pero esta vez me animé a organizar cenas con mis amigos y con mis amigas por primera en mi vida, esta vez hice doble festejo y me gustó. Por eso les agradezco el cariño y el amor que sentí! …me di cuenta que una vuelta mas al sol a veces resulta insignificante hasta que nos damos cuenta que es la excusa para decirnos que nos queremos” concluyó, reflejando en palabras una felicidad que se refleja en su expresión y en su sonrisa.

Ale Maglietti conquistó con su glamoroso look. Foto: Instagram

Qué sensaciones dejó la reflexión de Ale Maglietti

A dos días, la periodista recibió casi 92 mil corazones rojos y más de 3 comentarios por parte de sus amigos, de sus fanáticos y figuras reconocidas como Walter Queijeiro, Nicolás Maiques y Carolina Molinari.

Ale Maglietti radiante en su cumpleaños. Foto: Instagram

“Feliz cumple bella”, “A mi me sigue pasando lo mismo, nunca digo que es mi cumple ese día, lo digo días después por las dudas. Feliz cumple escorpiana! Pd: tenías que ser escorpiana nomás jajaja”, “La mujer más hermosa del país. Feliz cumpleaños, reina total” y “Así se hace! A celebrar! Que sobran los motivos, como dice Joaquín”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.