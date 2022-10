Ale Maglietti brilló en las redes con un conjunto gris metálico y un crop top fucsia

Como un ritual de cada día, Ale Maglietti le mostró a sus millones de seguidores el vestuario que eligió usar durante el programa “Bendita” y el maquillaje con que acompañó el outfit mientras sonaba “As It Was” de Harry Styles.

La periodista y conductora de televisión lució un top escotado y un short negro. Foto: @alemaglietti

Para la ocasión, la periodista apostó por un crop top fucsia con escote en “v” que quedaba escondido debajo de la campera corta de color gris metálico que llevaba elástico en la parte inferior y el cierre bajo; y al mismo tiempo, optó por acompañarlo con un pantalón a juego con el abrigo que se ajustaba a la figura de su cuerpo, y unas botas negras con detalles plateados.

Y siendo fiel a su estilo de maquillaje, Ale utilizó una paleta oscura de sombras para los ojos -resaltando el tono celeste del iris- pero eligió un rosa suave en los labios.

Ale Maglietti cautivó a sus fanáticos con su look. Foto: Instagram

Qué pasó con la cuenta de Instagram de Ale Maglietti

Muchas famosas comparten posteos osados en sus perfiles y eso las deja al borde de la censura, pero a mitad de año, la periodista subió un posteo desde la cama que efectivamente provocó que se censure el contenido y su cuenta sea suspendida temporalmente, en tanto que se consideró que infringía las normas de la comunidad de la red social.

La vez que Ale Maglietti encendió las redes con su look. Foto: Instagram/Ale Magliettie

Y si bien no fue demasiado tiempo y no perdió el acceso definitivamente, la medida impuesta despertó la indignación de Ale, quien hizo un descargo sobre el asunto durante su participación en Bendita: “Casi me infarto. Instagram, no me podés dejar sin poder entrar 24 horas ¿Me entendés? No puedo, me hace mal. Tuve ansiedad, angustia”, pero cuando logró recuperarla, tomó el asunto desde el humor.