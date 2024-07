A Natalie Pérez le preguntaron si se sentía sexy y respondió con una foto para el infarto

Natalie Pérez es una actriz y cantante muy popular en nuestro país. En su carrera se destacan sus interpretaciones en tiras exitosas como: “Floricienta,” “Graduados,” “Guapas,” y “Las Estrellas”. En streaming se destacó por su coprotagónico junto a Sebastián Wainraich en las dos temporadas de “Casi Feliz”. Además, en 2017, Natalie Pérez lanzó su carrera musical con su sencillo “Algo Tiene.” Desde entonces, ha lanzado varios álbumes y sencillos, consolidándose también como cantante.

Natalie, muy activa en redes sociales, tiene más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram y siempre entabla conversación con ellos. Esta vez abrió la cajita de preguntas. Uno de sus fanáticos quiso saber “¿Te sentís sexy?” A lo que la morocha respondió con un contundente: “Obvio”. La imagen que eligió para acompañar la respuesta también dio que hablar. Se trata de un plano detalle de perfil de su cola.

Otra de las preguntas que respondió es si sigue soltera. Si bien la actriz no respondió con palabras subió una foto suya en la que se muestra en soledad. También quisieron saber si le gusta el animal print, a lo que la cantante respondió: “Siempre”.

Natalie Pérez cautivó con su body

Hace un par de meses, de visita en el programa de Fernando Dente, el conductor le preguntó a la actriz sobre la presión social que las mujeres enfrentan en relación a los estrictos los cánones de belleza: “Siempre tuve que lidiar con esta situación. También tengo una buena personalidad que hace que intente que no me importen tanto las cosas. Pero bueno, obviamente, hoy cuando me puse una musculosa dije: ‘Ay, se me van a ver los brazos’. O el rollito este que no me gusta”, admitió.

Natalie Pérez y la relación con su cuerpo

Pérez siguió: “La perfección no existe y siempre pienso que la belleza es de verdad la personalidad, la energía, los valores”, dijo. “Uno puede ser re hegemónico y re hermoso. Y ser un feo de personalidad”.

La cantante también se refirió a las presiones agravadas por las redes sociales. “En Instagram siempre usamos filtros”, dijo. Y cerró: “Yo igual siempre trato de mostrarme (natural). No tengo pestañas postizas, no me pinto las uñas. O me las pinto yo, no tengo una uña de mentira. Trato de no hacerme cosas y digo: ‘Esto es lo que soy’”.

