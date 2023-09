Natalie Pérez habló sobre su cuerpo y lo que calla por ocupar un lugar en los medios: “Nunca muestro esto...”

La muerte de Silvina Luna a raíz de una infección en el cuerpo tras un tratamiento estético fue un hecho que estremeció a la Argentina y puso en el centro de la escena el debate sobre los cánones de belleza impuestos por la sociedad. En este contexto, Natalie Pérez se animó a hablar en Noche al Dente sobre las exigencias que sufren las mujeres en el medio.

Fernando Dente le preguntó a la actriz sobre su perspectiva sobre la presión social que las mujeres enfrentan en cuanto a los cánones de belleza: “Siempre tuve que lidiar con esta situación”, dijo la cantante. “También tengo una buena personalidad que hace que intente que no me importen tanto las cosas. Pero bueno, obviamente, hoy cuando me puse una musculosa dije: ‘Ay, se me van a ver los brazos’. O el rollito este que no me gusta”.

Natalie Pérez, actriz, cantante y compositora argentina. (Agustín Duserre / Warner Music) Foto: Agustín Duserre

Pérez compartió su opinión sobre la belleza y la perfección, destacando que la personalidad, la energía y los valores son más importantes que la apariencia física. Pérez explicó que, para ella, la belleza es más que un cuerpo perfecto. “La perfección no existe y siempre pienso que la belleza es de verdad la personalidad, la energía, los valores”, dijo. “Uno puede ser re hegemónico y re hermoso. Y ser un feo de personalidad”.

La cantante también se refirió a las presiones que actualmente sufren las mujeres, agravadas por las redes sociales. “En Instagram siempre usamos filtros”, dijo. “Yo igual siempre trato de mostrarme (natural). No tengo pestañas postizas, no me pinto las uñas. O me las pinto yo, no tengo una uña de mentira. Trato de no hacerme cosas y digo: ‘Esto es lo que soy’”.

Natalie concluyó su reflexión con un mensaje de aliento para las mujeres, reflexionando sobre la importancia de la autenticidad y el amor propio: “Creo que lo mejor para uno es ser auténtico y quererse como es”, dijo. “Uno es más allá de lo que es su cuerpo”.