El próximo lunes 20 de julio a las 19:00 horas Argentina, Disney Junior estrenará la nueva serie animada “Mira, la detective del reino”. La historia sigue los pasos de “Mira” junto a su amigo el príncipe “Neel”; su creativa prima “Priya” y sus graciosas y amigables mangostas “Mikku”.

La serie es ambientada en la mágica tierra ficticia de “Jalpur” inspirada en la India y fue creada para niños y niñas de 2 a 7 años, quienes acompañaran en nuevas aventuras a la audaz, ingeniosa y observadora “Mira”, una niña designada por la reina para el puesto de “detective Real”.

Los episodios están compuestos por dos historias de 11 minutos que exploran e invitan a las familias a recorrer la cultura y costumbres inspiradas en Asia del Sur. La música y la danza son dos elementos fundamentales en la serie, donde cada episodio presenta al menos una canción y un número de baile originales.

“Mira, la detective del reino” cuenta con un reconocido equipo creativo, incluida una consultora cultural para aportar precisión a la serie. El nominado a los premios Emmy® Sascha Paladino (Miles del Mañana) es productor ejecutivo de la serie; Becca Topol (Elena de Avalor), desarrolla la serie y edita de historia y Shagorika Ghosh Perkins, de IW Group, es la consultora cultural y productora consultora.

Otros consultores que también colaboran con la producción son: el bailarín y coreógrafo de Bollywood Nakul Dev Mahajan (So You Think You Can Dance) y el productor musical Deepak Ramapriyan (Basmati Blues). Mientras los nominados a un premio Emmy® Matthew Tishler (High School Musical: El Musical: La Serie) y Jeannie Lurie (LOS MUPPETS) crearon y produjeron todas las canciones originales. Amritha Vaz (Miss India America) es la compositora. La serie es producida por Wild Canary en asociación con Disney Junior, y la animación es proporcionada por Technicolor India.