Sol Pérez es una de las mujeres más populares del espectáculo argentino. La joven de 27 años es una estrella en las redes sociales y, además, pasa por un gran presente laboral, ya que dio un salto en su carrera desde que era conocida como la “chica del clima” hasta ahora, que se convirtió en la conductora del noticiero de Canal 26.

​La también modelo está de novia hace desde fines de 2019 con el empresario y entrenador físico, Guido Mazzoni, y se muestra muy enamorada en su cuenta de Instagram, donde publica varias postales románticas junto a su pareja.

Sin embargo, a pesar de estar comprometida y feliz con su actual relación, Sol Pérez tiene una lista de candidatos que quieren estar con ella y que deben estar a la espera por si la modelo algún día vuelve a estar soltera. Meses atrás, reveló que un futbolista que juega en Europa está empeñado en conseguir una cita con ella y en más de una ocasión le envió costosos regalos.

“Tengo uno que estoy al borde de hacer una denuncia. Es muy insistente, me mandó un reloj y flores. Está jugando afuera. Hasta me ofreció mandarme un pasaje… Y yo le digo: ‘Esto es raro, ¿vos no tenés una familia?’. Entonces me pone: ‘Sí, ¿pero es un impedimento?’. Y sí”, reveló la joven en diálogo con “Intrusos” (AméricaTV) en marzo de 2019.

Ahora, la conductora se animó a dar más detalles durante una entrevista con Florencia Peña durante el programa “Flor de Equipo” (Telefé). Una vez me mandó un reloj Cartier, yo estaba en un programa de televisión y me los mandaba. Yo el Cartier no se lo devolví igual, ¡me lo quedé porque era un regalo!”, expresó con sinceridad.

Sin embargo, esta vez reveló nuevos detalles sobre la identidad del jugador: “Jugó en la Selección y todo. No me gustaba, y aparte tenía familia. Subía las fotos con los nenes, la mujer. La mujer es divina, hermosa. Él subía la foto… y me hablaba”.

Flor Peña quiso saber si Sol le había contado a la esposa del futbolista sobre su intercambio de mensajes y regalos. “Yo no le voy a contar a la mujer, para nada. Me mandaba pasajes y todo, yo le dije que todo bien, pero no. Lo bloqueé del celular, ¡pero

terminó llamándome por una aplicación! Era una cosa tremenda”.

Y añadió: “Hace poco me volvió a escribir, pero no le contesté”. Mientras intentaba esquivar las adivinanzas de quién es el jugador en cuestión, la “exchica del clima” aclaró que no jugaba en Alemania, pero sí en Europa.

“No sé de qué jugaba, no le seguía la carrera. Tremendo. Pobre la familia. Lo que no me gustaba era que tenía familia, él no era feo. Y después decimos que no hay códigos entre las mujeres. En ningún momento me habló de la mujer”, concluyó.