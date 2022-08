El fin de semana una niña de 13 años del club Mitre de Pérez agredió a Abril, una jugadora de Social Lux, en un partido de la Liga Rosarina de fútbol femenino de adolescentes. La madre de la víctima denunció el hecho en las redes sociales.

En diálogo con Rosario3, Analía, la mamá de Abril, contó que su hija juega a la pelota desde los 6 años y es pionera en el fútbol infantil femenino, “ya que fue una de las primeras en recibir el carnet de la rosarina”.

Con respecto a lo que sucedió en el partido del fin de semana, la mujer dijo que “fue parte de un hecho de violencia y vandalismo por parte de una rival del club Mitre de Pérez. Después de hacerle una falta y ella en el piso, la jugadora número 4 de la Sub 16 le pisó la mano. Cuando Abril se iba a incorporar, le pegó una patada voladora en la panza”, manifestó.

En relación al árbitro, Analía reveló que él “fue partícipe del hecho de violencia” porque “Abril quedó tirada llorando contenida por sus compañeras y profes. Nadie se acercó. El árbitro sólo echó a la jugadora de Mitre”, dijo.

Abril juega a la pelota desde los 6 años. Foto: Rosario3

Además, cuando Abril cae al piso, “la nena de Mitre le pega una piña en la cabeza. Abril le pregunta ‘¿qué te pasa?’ y ella le responde con una patada voladora debajo del vientre. El árbitro ni se mutó y no dijo nada”, enunció Analía.

Ahora la mamá de Abril pide “una sanción no solo a la niña. A ella se le pueden dar fechas sin jugar porque esa nena necesita atención. Pero también hay que darle una sanción a los representantes del club de Mitre de Pérez que no se hicieron cargo de lo que estaba pasando”, apuntó.

La madre de Abril responsabilizó del hecho a la Asociación Rosarina de Fútbol

Con respecto al incidente, Analía declaró que el responsable de esto es la Asociación Rosarina de fútbol infantil. “Es una lástima que estas cosas pasen en el femenino. Tuvimos que hacer mucho sacrificio para que haya competición y no está bueno la violencia. También hay que tener arbitraje como la gente para manejar la situación”, remarcó.

Además, la mujer considera que “la nena que agredió a mi hija, no puede estar dentro de una cancha. Su club tiene que contenerla y si no están capacitados, que no se presenten a jugar”, agregó.

Por último, la madre de Abril resaltó que hay que dejar de escuchar ‘el fútbol es así’ porque “estamos fomentando una cultura deportiva violenta. El fútbol es un juego sobre todo en estas categorías, si los padres creen que el fútbol debe ser permisivo con la agresión que vayan a desarrollarse a otra disciplina”, concluyó.

El comunicado del Club Mitre de Pérez

Ante la denuncia pública en redes, el Club Mitre de Pérez lanzó un comunicado para dar su versión. A través de su cuenta de Instagram dijeron que sus jugadoras “soportaron las cataratas de insultos de los padres del otro equipo”.

“Nuestra institución repudia todo tipo de violencia, este hecho dista mucho de los valores y principios que fomentamos en nuestras divisiones”, indicaron. También, aseguraron que “quieren que se crea que Mitre es un club de mala gente”.

“Es muy fácil escribir una historia y viralizarla, es muy fácil escuchar una versión del hecho y juzgar”. Por último confirmaron que su jugadora va a ser severamente sancionada y “estaremos a la guarda de la decisión de la Rosarina y el Tribunal Disciplinario. Fue una situación que nos sobrepasó y seguiremos trabajando para que esto no vuelva a suceder”, indicó la institución.