Se trata de Ana Verón (28), madre de tres hijos de 14, 12 y 9 años, y viven en el barrio Toba. El hecho ocurrió este viernes, mientras marchaba y pedía justicia por Ni una menos, incendiaron su casa, dejándolos en la calle solo con la ropa que llevaban puesta.

En una nota con Rosario3, Ana cuenta que en reiteradas ocasiones fue amenazada por mensaje donde afirmaba que le “iba a prender fuego la casa”, este suceso lamentablemente sucedió el viernes 3 de junio. Luego del incendio, la víctima se cruzó con su ex, y afirmó con bronca y preocupación: “Recién me lo cruce y se me reía”. Sin embargo, Ana firme ante la situación, dice entre lágrimas: “Tengo fe en Dios y voy a salir a adelante”. Ella junto a sus hijos necesitan ayuda para reconstruir su hogar desde cero, ya que solamente les quedó el terreno.

El motivo de su separación con su expareja fue porque intentó abusar de su hija. Ante esta situación hay denuncias en proceso que están en manos de la Justicia. La víctima cuenta con un botón antipático en su celular y una orden de distanciamiento de 200 metros, pero a pesar de todo, las amenazas y visitas por parte de su expareja, siguen.

"Una casa para Ana", campaña solidaria para recaudar lo perdido tras un incendio intencional" Foto: Instagram

¿Cómo ayudar a que Ana pueda reconstruir su casa?

La familia pide lo básico: comida y ropa, calzados talles 37, 37 y 40, útiles escolares y materiales de higiene personal. También materiales para construcción, 3 colchones y muebles. Para coordinar la entrega de donaciones comunicarse al número: 3415 855 574 o 2473 515 263.

“Una casa para Ana”, la campaña que busca ayudar a la rosarina

Autogestionada por voluntarios que acompañaron a la familia luego del incendio. Cuenta con CBU o Alias: colecta.ana para recibir donaciones económicas, y de esa forma poder comprar los materiales para reconstruir su casa.