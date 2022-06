Lionel Messi sorprendió a chicos y grandes al aparecer en un cumpleaños infantil en Rosario. El capitán de la Selección Argentina fue el invitado de gala de la fiesta de cumple de uno de los hijos de Paula Roccuzzo, hermana de su esposa Antonela.

Fue Ana Paula, la líder del grupo de animación “Choke los 5″, la que dio a conocer la noticia por redes sociales. Como muchos no le creían, allegados suyos subieron una foto en la que se la ve junto a sus compañeras y a Messi, acallando todo tipo de dudas. Es más, confesó que fue Antonela la que les pidió que posen y les sacó la instantánea.

La animadora contó a TN que a la familia Roccuzzo llegó por una persona que tienen en común. “Una mamá de un compañerito de mi hijo que me había pedido en un par de oportunidades hacer un cumpleaños y yo no tenía fechas, pero en esta oportunidad se dio que estaba disponible y pudimos llevar a cabo el evento”, se sinceró.

Parte del decorado usado en la fiesta de cumpleaños del sobrino de Lionel Messi Foto: Choke los 5

Destacó que no le pusieron condicionamientos ni requisitos, y que la coordinación fue como cualquier otro cumpleaños, eligiendo el lugar del festejo, la temática, el tiempo del evento, y el equipo de trabajo. “Claro que después tuvo el condimento particular de que estaban Messi, sus hijitos y su familia”, aclaró.

Ana Paula dijo que toda la fiesta transcurrió normalmente, pero que recién ahora cayó de lo que implicó estar al lado de semejante figura. “Desde que me levanté tengo el teléfono estallado, me tiembla el cuerpo”, dijo y agregó que si bien sabía que Antonela estaría con sus hijos, no pensaba que Messi también daría el presente.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo descansando en Funes Foto: @marianpity09

“No tenía la confirmación de que iba a asistir, pero en el momento en el que él llegó al salón me avisaron y con mi grupo de trabajo hablamos para manejarnos con total normalidad, como con cualquier otro cumpleaños”, manifestó.

Respecto al momento de la foto, dijo que la Pulga accedió sin problemas. “Es una persona muy humilde y sencilla, al igual que Antonela que nos sacó la foto y acompañó a sus hijos en todo momento”, aseveró.

Si bien los animadores hicieron todo lo posible para actuar naturalmente ante la presencia de Messi, para los chicos fue imposible contenerse. “Mientras estábamos en el inflable me decían: ‘Seño, seño, ¿viste quién está?’, y yo le decía ‘no, ¿quién está?’. ‘¡Messi!’, decían y bueno, yo les preguntaba si lo habían saludado, pero los chicos fueron súper naturales”, cerró.