Un brote de triquinosis encendió las alarmas en una ciudad al sur de Rosario

Una veintena de personas de la localidad santafesina de Acebal fueron diagnosticadas con triquinosis, una grave enfermedad de origen porcino que puede causar la muerte. Un comercio quedó en la mira de las investigaciones, luego de que los afectados dijeran haber consumido productos del lugar.

El hecho se registró la pequeña ciudad al sur de Rosario que tiene alrededor de 5500 habitantes. Allí, se identificó a 26 personas con triquinosis, luego de que algunas de ellas manifestaran síntomas compatibles con la enfermedad. Los infectados fueron atendidos y “evolucionan favorablemente”, según lo informado.

No obstante, el brote disparó las alarmas y desde la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) recomendaron no consumir “productos o subproductos provenientes de carne de cerdo cruda o mal cocida, como por ejemplo salamines, bondiola, jamón crudo, panceta salada, embutidos, chorizos, cortes de carne de cerdo, provenientes de elaboraciones no seguras y/o sin rótulo”.

Los primeros peritajes sobre el origen del brote apuntan a chorizos secos con presunta fecha de elaboración entre el 24 de abril y el 16 de mayo de este año, que se comercializaban en un local de Pellegrini al 615 de la localidad, actualmente bajo investigación.

¿Qué es la triquinosis?

La triquinosis es una enfermedad zoonótica, que se puede transmitir del animal al hombre y vive en larvas de parásitos del género Trichinella.

Este parásito se aloja en los músculos de ciertos animales como cerdos, jabalíes y pumas. Al respecto, las autoridades advierten que los cerdos son asintomáticos, por lo que no es fácil saber si portan la enfermedad.

“Cuando una persona come carne de un animal infectado, los quistes del parásito Trichinella spiralis incuban en los intestinos y crecen hasta convertirse en nematodos adultos, que a la vez producen otros gusanos que migran a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo”, explican especialistas en salud.

Así, los alimentos asociados con la triquinosis son mayormente los provenientes de estos animales y el peligro se acentúa cuando se trata de productos mal cocidos, siendo los embutidos los más peligrosos. En ese punto, Assal recomienda consumirlos sólo de lugares correctamente habilitados.