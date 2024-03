Trabajadores de Acindar harán paro por tiempo indeterminado en Villa Constitución

Tras la ejecución de suspensiones en la firma Acindar, motivadas por la baja en la producción, empleados metalúrgicos de la planta de Villa Constitución anunciaron este viernes un paro activo por tiempo indeterminado, que comenzará a regir a partir del 11 de abril, para reclamar por una recomposición salarial cercana al 70%.

“Nuestra situación y por lo que se tomó la decisión es que nosotros al día de la fecha estamos con los salarios de noviembre sin ningún tipo de otro pago y con descuentos varios”, detalló en Radio 2 Matías Ruffini, integrante de la comisión interna de Acindar Villa Constitución.

Y remarcó: “Por esto lanzamos un paro por tiempo indeterminado. Porque entendemos que no hay más margen. Entendemos el contexto económico que se está dando y de hecho nuestro discurso es de preocupación. Pero la demora del salario no tiene nada que ver con eso, no estamos pidiendo ninguna locura y no es lo que va a llevar a la ruina a la empresa”.

acindar paralizó su producción en febrero

En ese contexto, cabe recordar que a fines de febrero pasado la siderúrgica anunció la paralización por un mes de las cuatro plantas que tiene en Argentina, la mayor de ellas en Villa Constitución, y el otorgamiento a sus trabajadores de vacaciones y francos compensatorios atrasados. La decisión obedeció a la crisis económica que generó una fuerte caída de las ventas de entre 35% y 40%.

Trabajadores de Acindar volvieron a la protesta por la recomposición salarial Foto: @vilmaripoll

De acuerdo con el comunicado oficial de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), el sueldo básico actual del trabajador agremiado es de $329.895, un número muy por debajo de la canasta básica alimentaria y que se mantiene desde el mes de noviembre.

denuncian que la empresa descontó días en los que no se podía trabajar

“A esta situación se suma que la empresa liquidó total y unilateralmente lo que quiso en el último recibo, llegando a descontar días en los que, tras el temporal, no había condiciones seguras para operar”, afirmó el titular de la UOM Villa Constitución, Pablo González.

Y sumó: “Además, en las negociaciones que hemos tenido en estos días la empresa sólo ofreció pagar un nuevo adelanto con la condición de despidos masivos por desempeño, suspensiones a la baja y reestructuraciones forzadas”.

“Si la intención de la empresa es llevarnos al desgaste por goteo y acompañar políticamente a (Paolo) Rocca y el Gobierno, en un ataque contra los trabajadores, encontrará en la UOM Villa Constitución la resistencia que sea necesaria”, concluyeron desde el gremio.