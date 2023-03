Tenso cruce entre Aníbal Fernández y una reportera en Rosario: “Cuando no saben dicen cualquier estupidez”

El ministro de Seguridad Nacional Aníbal Fernández estuvo en la ciudad de Rosario para el desembarco de una nueva tanda de efectivos federales, de acuerdo a lo anunciado por el presidente Alberto Fernández. En ese marco, encabezó un acto de presentación y protagonizó un tenso momento con una periodista.

La situación se dio en el marco de un interrogante que la reportera Micaela Ramírez, de Radio Boing, le hizo al funcionario: “¿Por qué hacer esta presentación y perder el tiempo, y no estar allá codo a codo con los vecinos que se sienten amenazados?”, inquirió Ramírez.

“No califique la tarea. Usted no sabe nada de lo que estamos haciendo nosotros ni a qué venimos”, contestó ofuscado el ministro Fernández.

Tras la acotación del ministro, la periodista aclaró: “No hay presencia de seguridad en el lugar. Es una pregunta por los vecinos que están sufriendo amenazas”. El funcionario volvió a tomar la palabra y le respondió: “Usted no sabe nada de lo que venimos a hacer nosotros y opina. Eso es lo más malo: opinan los que no saben y cuando no saben dicen cualquier estupidez y entonces la sociedad termina asumiendo que usted pueda llegar a tener razón, cuando le está errando y habla de cualquier cosa”.

¿Qué otra situación similar protagonizó Aníbal fernández en rosario?

Seguido a eso, Fernández recordó un episodio similar ocurrido durante una visita anterior a Rosario en diciembre de 2022, cuando protagonizó un cruce con periodistas y aseguró que los homicidios en la ciudad “no son civiles, son entre bandas” y destacó que “en Santa Fe hay violencia hace 20 años, deberían haberla resuelto sin fuerzas federales”.

“Ya la vez pasada hicieron exactamente lo mismo y vienen sabe Dios mandados por quién para poder agregar esta situación contestataria, agraviante, insultante”, disparó Fernández y cerró: “Bueno, quédese tranquila que la tarea está toda toda preparada para hacerla”.