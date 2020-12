Ignacio Scocco no será operado del hombro por la fractura de clavícula sufrida en el duelo con Boca de la quinta fecha en Rosario por Copa Diego Maradona. Al no producirse desplazamiento no será necesario la intervención quirúrgica y la colocación de una placa y tornillos, la fractura solidificará sola. El plazo en adultos se estima entre seis y ocho semanas.

El goleador apunta a poder estar recuperado para la Copa Sudamericana de 2021, de lograr una buena rehabilitación en febrero podría estar volviendo al ruedo. De momento Newell´s no buscará un reemplazante para reforzar el ataque del plantel.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol