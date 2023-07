Rosario Central no pudo mejorar como visitante y cayó ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Sin poder replicar el rendimiento que ostenta de local, Rosario Central cayó este sábado ante San Lorenzo por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro, donde se midieron esta tarde por la fecha 22 de la Liga. El Canalla no destacó por su juego y se quedó atrás, mientras el Ciclón sigue de cerca al puntero.

El primer tiempo estuvo parejo, con pocas chances y casi nulas llegadas al área rival de parte de los dos equipos. Quizás por no querer arriesgarse, tanto Central como San Lorenzo intentaron mantener sus defensas al máximo sin dar demasiados momentos brillantes para la audiencia.

Así como el Canalla mantiene su invicto de local, el Ciclón de Insúa hizo valer su condición y se la dejó súper difícil al equipo de Miguel Ángel Russo. Las jugadas de Campaz del lado rosarino y del Perrito Barrios, en el rival, fueron las que le dieron color a un primer tiempo un tanto aburrido y sin sobresaltos. El entretiempo encontró a los clubes empatando en 0 a 0.

¿Cómo fue el segundo tiempo?

El complemento empezó a favor de San Lorenzo que no esperó a que los equipos se acomodaran y plantó el primer y único gol de la jornada. Fue de la mano de Malcom Braida, que capturó un rebote al palo de Damián Martínez para abrir el marcador frente a un Broun con pocas posibilidades de frenarla.

Y LOS SANTOS MARCHAN PERSIGUIENDO A RIVER: Braida convirtió el gol que le dio el 1-0 a San Lorenzo ante Rosario Central en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/BXnvP8kqr7 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2023

Los jugadores auriazules no lo dieron por perdido y buscaron el empate. Algunos cambios de Russo como Giaccone por Agüero u Ortiz por Toledo no rindieron el efecto deseado. Por su parte, Alejo Véliz, el pibe prodigio, no tuvo el brillo de otros encuentros, aunque supo poner nerviosos a sus rivales en algunos momentos puntuales.

El partido terminó en derrota para Central, que no puede mejorar su calidad de visitante. Por su parte, San Lorenzo quedó a ocho puntos de River y, además, rompió un récord esta misma jornada: superó la marca de imbatibilidad en condición de local que ostentaba Racing desde la época del amateurismo.

¿Cuándo volverá a jugar rosario central?

Central volverá a jugar por la Liga Profesional el miércoles 5 de julio a las 18, recibiendo a Estudiantes por la fecha 23. Luego, el domingo 9 de julio se enfrentará a Central Córdoba por la fecha 24, en horario a definir.