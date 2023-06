Facundo Buonanotte sorprendió hasta las lágrimas a sus padres con un impresionante regalo

Facundo Buonanotte, el joven futbolista de Rosario Central convocado para la Selección Argentina, le dio una sorpresa inolvidable a sus padres Pamela y Mauricio y los dejó sin palabras, tras regresar de su reciente gira con el Seleccionado por Asia.

Con una reunión en la localidad de Funes como excusa, Facundo les dio un impresionante regalo, que los emocionó hasta las lágrimas: les regaló la casa que supuestamente había alquilado para la ocasión: “Cuando entramos en la casa, con comida, regalos y pensando que la casa era linda con parque para tomar mates y pasar un hermoso fin de semana, Facu nos dio una llave, la de esa casa y nos dijo que era nuestra. Que era nuestra casa”, contó Pamela.

El obsequio del jugador fue en parte como agradecimiento y en parte como premio por sus esfuerzos. Es que sus padres, antes que el jugador emigrara, le exigieron que terminara el secundario y, viendo el esfuerzo de su hijo, decidieron seguir su ejemplo y finalizar los estudios también.

Buonanotte casi marca su primer gol este lunes junto a la selección (Foto: AP).

“Nosotros le decíamos que tenía que estudiar pero no habíamos terminado ninguno de los dos el colegio. Además, le dije siempre que no tenía que fumar, pero yo fumaba. Por eso dejé de fumar y mientras trabajaba me fui a una nocturna y terminé la secundaría y después mi mujer”, contó Mauricio.

¿QUién es facundo buonanotte?

Nacido en la localidad de Pérez, Facundo Buonanotte empezó en el fútbol en el Club Mitre de su lugar de origen. A los diez años se unió a Rosario Central a las categorías juveniles. En 2021, fue ascendido al equipo de Reserva y de a poco comenzó a tener minutos de juego.

En su paso por Rosario Central, disputó solo 34 partidos y anotó cuatro goles. Buonanotte fue vendido al Brighton de la Premier League de Inglaterra por 11 millones de euros. Con esto, el mediocampista se convirtió en la venta más cara en la historia del club rosarino, superando las de Giovani Lo Celso al Paris Saint-Germain por 10 millones de euros, y Ángel Di María al Benfica por 8 millones de euros.