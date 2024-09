Flor Regidor se sumó al trend de la canción de Emma Vich y bailó en TikTok con un catsuit negro

Flor Regidor no quiso quedarse afuera del último furor de TikTok y se sumó al trend de la nueva canción de Emmanuel Vich, exparticipante de Gran Hermano. La influencer, que acumula más de 788 mil seguidores en la plataforma, sorprendió a todos al aparecer bailando al ritmo de “Los 2000′s” con un look que llamó la atención. El video rápidamente se volvió viral, alcanzando más de un millón de reproducciones y generando una ola de comentarios elogiosos por parte de sus fanáticos.

La amistad entre Flor Regidor y Emma Vich se fortaleció durante su paso por el reality. Desde entonces, mantienen una relación cercana y no dudan en mostrarse juntos en las redes sociales. Emma, por su parte, está enfocado en su carrera musical desde su salida del reality.

La canción generó un gran revuelo en las redes sociales, especialmente entre los seguidores de Vich, quienes celebraron el lanzamiento. Con frases como “Ahora soy iconic, baby soy un popstar”, el cordobés dejó claro que está decidido a brillar en el mundo de la música, tomando la inspiración de su ídola, Britney Spears.

En el clip, Flor se muestra desinhibida y en sintonía con el estilo nostálgico de los 2000 que Emma evoca en su canción. “Temón”, escribió la joven en la descripción del video, dejando en claro su apoyo a su amigo y compañero de reality. Con su cabello suelto y una actitud desenfadada, Regidor cautivó a sus seguidores con un catsuit strapless en color negro, quienes la llenaron de halagos por su look y su energía.

Flor, siempre apoyando a su amigo, no dudó en subirse a la ola de la nueva canción con su propio estilo. En el video, su elección del look que se llevó todas las miradas. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar: “Qué lindo te queda el color oscuro en el pelo con esos ojazos”, “Vamos, reina Flor, con todo”, fueron algunos de los elogios que recibió.