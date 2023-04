Rosario Central cosechó un empate agridulce frente a Atlético Tucumán

Aunque ya lleva seis fechas invicto, Rosario Central bebió un trago amargo este lunes ante Atlético Tucumán. En el cierre de la fecha 12 de la Liga Profesional, el Canalla empató 2 a 2 de visitante y no pudo seguir el tren de River y San Lorenzo.

El Decano abrió la cuenta de entrada de la mano de Bautista Kociubinski, pero la Academia lo dio vuelta en el segundo tiempo. Carlos Quintana igualó el marcador de penal y Damián Martínez anotó el segundo tanto. En el último minuto, Joaquín Pereyra aplicó la ley del ex y selló el resultado definitivo.

Rosario Central no arrancó bien parado en Tucumán. Después del gol tempranero, Ignacio Malcorra salió debido a una lesión en el primer tiempo. En el complemento, su reemplazante Lautaro Giaccone fue uno de los protagonistas de la remontada.

Apoyado en la buena tarea de Jorge Broun y sus zagueros, el Canalla defendió la diferencia a favor. Sin embargo, Walter Montoya dio un mal pase en el mediocampo y Pereyra aprovechó la jugada para ir en busca del empate agónico.

Damián Martínez se vistió de centrodelantero para meter el segundo gol canalla. Foto: @rosariocentral

El exfutbolista de Rosario Central remató a más de 30 metros del arco y la pelota se desvió en dos rivales. El arquero auriazul no pudo hacer nada para evitar el gol y la Academia se perdió la chance de igualar a San Lorenzo en el segundo puesto del torneo argentino.

Con este resultado, el Canalla quedó en el tercer lugar de la tabla de la Liga Profesional. El equipo ya cosechó 22 puntos y está a ocho de River, mientras que el Ciclón se ubica entre ambos con 24 unidades.

Miguel Ángel Russo: “De la cabeza, Ahora somos otro equipo”

Si bien se lamentó por la falta de suerte en la jugada del segundo gol de Atlético Tucumán, Miguel Ángel Russo se fue “contento” luego del empate. El director técnico felicitó a sus futbolistas porque no estaban “acostumbrados” a imponer condiciones fuera del Gigante.

“Ahora somos otra cosa. De la cabeza somos otro equipo”, enfatizó el entrenador canalla. En este sentido, agregó: “Estamos buscando la misma forma de local y visitante”.

Lautaro Giaccone asistió a Martínez en el segundo tiempo. Foto: @rosariocentral

Russo reconoció que el gol tempranero “desacomodó” a Rosario Central. También destacó la pérdida de Malcorra como el “cerebro futbolístico” y consideró que su salida por lesión fue un “golpe” antes del duelo con Boca.

“Vamos sumando y nos vamos acomodando”, concluyó el DT canalla al margen del duelo con Atlético Tucumán. De esta forma, subrayó la mejora del rendimiento desde que empezó el torneo.

Resumen del partido de Atlético Tucumán y Rosario Central

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Ignacio Malcorra, Walter Montoya, Kevin Ortiz y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 6′ Kociubinski (AT).

Goles en el segundo tiempo 10′ Quintana (C), de penal; 26′ Damián Martínez (C) y 44′ Joaquín Pereyra (AT).

Cambio en el primer tiempo: 31′ Lautaro Giaccone por Malcorra (C).

Cambios en el segundo tiempo: 22′ Lucas Rodríguez por Alan Rodríguez (C) y Jhonatan Candia por Véliz (C); 28′ Mateo Coronel por Acosta (AT) e Ignacio Maestro Puch por Ruiz Rodríguez (AT); 30′ Brian Guille por Orihuela (AT); 32′ Ismael Cortez por Damián Martínez (C) y 36′ Adrián Sánchez por Tesuri (AT) y Cristian Menéndez por Estigarribia (AT).

Amonestados: Estigarribia y Nicolás Romero (AT). Candia (C).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Monumental José Fierro.

¿Cuándo juega Rosario Central?