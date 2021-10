Newell’s Old Boys ultima detalles para su viaje a Mendoza, donde este sábado estará visitando a Godoy Cruz desde las 13.30 por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol. Para este compromiso, el entrenador Fernando Gamboa no tendrá presentes a algunos futbolistas que habitualmente suelen ser titulares.

//Mirá también: Maxi Rodríguez analiza anunciar su retiro

Pablo Pérez y Julián Fernández, quienes se habían afianzado en el doble cinco en mitad de cancha, aún no se recuperan de sus lesiones. El ex Boca todavía sigue con dolencias en el sóleo de su pierna izquierda, mientras que el volante con pasado en All Boys y Olimpo continúa con molestias en el gemelo interno de su pierna derecha.

El ídolo leproso Maxi Rodríguez no formará parte de la convocatoria para viajar a Mendoza por problemas físicos. (@Newells) @Newells

Otros dos que tampoco viajarán a la tierra del sol y el buen vino son Maximiliano Rodríguez y Franco Escobar. La Fiera se retiró de las prácticas del jueves entre algodones y es un secreto a voces que su retiro está muy cerca, a causa de los constantes problemas físicos. Por su parte, el zaguero -que no juega desde la fecha 2- aún se entrena de manera diferenciada.

En cuanto a Facundo Mansilla, futbolista que el lunes fue operado de apendicitis, se estima que su recuperación demandará aproximadamente 10 días, por lo que se ausentará no solo contra Godoy Cruz sino también frente a Vélez, el próximo viernes 8 a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa.

//Mirá también: El presidente de Newell’s, Ignacio Astore, se molestó con el allanamiento al club

Sin embargo, no son todas malas noticias para Gamboa, ya que para enfrentar al Tomba podría utilizar a José Canale en la dupla central. El defensor no estuvo en la derrota ante Huracán por motivos familiares y se decía que había viajado a Paraguay, pero se constató que no salió del país y por ende no deberá realizar el aislamiento obligatorio, por lo que está disponible para jugar.

La probable formación de Newell’s para enfrentar a Godoy Cruz

Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, José Canale o Manuel Capasso, Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Juan Sforza; Maximiliano Comba, Nicolás Castro, Ramiro Sordo; Ignacio Scocco.