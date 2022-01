Fue imputado y recibió prisión preventiva el sujeto acusado de provocar un incendio en la casa de su ex pareja mientras esta dormía con su hijo.

Este sábado se llevó adelante audiencia imputativa al identificado como E.H.C.G. de 26 años por los delitos de Incendio doblemente calificado por haber causado peligro común para los bienes y por provocar peligro de muerte para alguna persona y daño, Amenazas simple en carácter de autor.

El fiscal Rodrigo Santana le atribuyó el hecho del miércoles 13 de Enero de 2022, a las 3:45 de la madrugada en Campbell al 4000, cuando el imputado se apersonó en el ingreso de la vivienda de dicha zona perteneciente a su ex pareja, y llevando consigo dos cubiertas encendidas en llamas, las arrojó a través del tapial de la fachada de ingreso del domicilio.

De este modo causó un incendio, en momentos en que la mujer dormía junto a su hijo a los que puso en peligro, y provocó severos daños materiales. Estos hechos se le atribuyen en un claro contexto de violencia de género.

Además se le imputó lo ocurrido el 10 de diciembre de 2021 a las 2 de la madrugada, cuando llegó hasta el mismo domicilio para insultar y agredir verbalmente a su ex pareja. No conforme con ello, a las 3:15 am aproximadamente le envió mensajes de WhatsApp con amenazas.

La Jueza de Primera Instancia Dra. Castelli tuvo por formalizada la audiencia imputativa haciendo lugar al pedido de la Fiscalía disponiendo la prisión preventiva por el plazo de 90 días. Luego de vencido el plazo se podrá solicitar la prórroga.