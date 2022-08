Piden disminuir la velocidad en rutas ante la presencia de animales silvestres que se escapan de las quemas en Rosario

La Organización Mundo Aparte armó una campaña de concientización en Rosario para prevenir accidentes y no matar a ningún animal. Ante los incendios en las islas entrerrianas, los animales silvestres huyen de las quemas y pueden salir corriendo a la ruta.

Los voluntarios de Mundo Aparte entregaron folletos en el Puente Rosario-Victoria para alertar a los conductores de la presencia de los animales. “No aceleres de más, estás cruzando un humedal”, dice el texto, el cual está acompañado de indicaciones de cómo actuar ante una situación como esta.

En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), Franco Peruggino, voluntario de la O.N.G. explicó que “la idea es concientizar, la gente que está cruzando el Puente Rosario-Victoria no lo está haciendo en una ruta cualquiera, está atravesando un humedal”.

El cartel que repartieron los voluntarios de Mundo Aparte. Foto: Rosario3

Además, en esa zona hay otros habitantes como carpinchos, yacarés, tortugas de agua “que con los incendios necesitan desplazarse”, dijo el hombre. Por esa razón, “los conductores tienen que prestar atención y disminuir la velocidad. Sabemos que los choques son sin querer, por eso debemos no encandilar a los animales, esperar si vemos a uno de ellos cruzando porque suelen manejarse en manada”, agregó.

Para Peruggino es necesario hacer una pasa fauna, ya que “es clave para esta traza vial”. Una pausa fauna “se trata de túneles que pasan por debajo del terraplén para que los animales puedan trasladarse de manera segura y acá no se hizo para abaratar costos”, manifestó. Pero “no es normal ver animales sueltos, no está bien ni hay que acostumbrarse”, concluyó.

¿Qué es Mundo Aparte?

Mundo Aparte es una organización no gubernamental que se dedica al refugio de animales silvestres. En la descripción de su sitio web, los voluntarios contaron que la fundación se creó en el 2001 “con el propósito de darle asilo a los animales abandonados tras el cierre del jardín zoológico de la ciudad de Rosario en 1997″.

Al ser una organización no gubernamental, Mundo Aparte funciona gracias a las donaciones que reciben y por el trabajo de los voluntarios que conforman al equipo. Además, tienen jaulas especiales para que los animales se recuperen de forma eficaz antes de ser liberados.