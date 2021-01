Sebastián Peratta, director deportivo de Newell’s, brindó una extensa conferencia de prensa, en la que hizo un balance de gestión, confirmó a Frank Kudelka en el cargo y puso en duda su futuro en la institución.

En diálogo con los periodistas en la platea de la Visera, manifestó: “Yo viví todo el proceso de Newell’s, atajaba cuando en 2009 nació de nuevo por llamarlo de alguna manera el club, y lo viví todo, desde Bella Vista que nos cambiábamos en el piso, a hoy con el hotel, el estadio. Se también las cosas que ha tenido que ir superando a lo largo de este proceso con distintas conducciones, y creo que el club está cada vez más preparado para tener ese salto. Inclusive lo dije a mitad del año pasado, está bien, está ordenado y tiene un proceso futbolístico que no es de Peratta, es de Newell’s”, manifestó.

“Está bien asentado en el club, y puede dar ese salto de calidad, ojalá que así sea. Por lo pronto recuperar la independencia ya es un salto en sí mismo. Tiene los recursos, tiene el capital en cancha que le va a permitir darlo y le va a permitir crecer. Es el momento de crecer, pero crecer también es saber que no siempre ganás, y cuando perdés no hay que retroceder todo, hay que corregir lo que está mal solamente, porque hay muchas cosas que están bien”, señaló.

“Sirve mucho lo que se avanzó y ojalá que el club lo pueda seguir manteniendo, si estoy yo o no, no es relevante, las personas pasan, acá lo que que es el club y la organización y en ese sentido, del Newell’s que yo estuve en 2009 a hoy, el club creció y no solo las veces que se salvó de descender, ganó un campeonato, fue protagonista de otros, tenemos como 3 subcampeonatos, vendió jugadores, pagó sus deudas y hoy está acá”, dijo.

“Hay otros que no lo pudieron superar y se la tuvieron que pegar contra el piso para volver a salir y Newell´s no se la pegó contra el piso y eso lo tenemos que saber todos los que formamos Newell´s, porque pudimos salir adelante siempre”, siguió y agregó que no se puede considerar que el club esté en una crisis porque no le fue bien en la Copa Maradona.

“Eso como mínimo no es real. No es para festejar tampoco ni para ningunear porque estamos recalientes, pero real no es. Tenemos muchísima fuerza para superar la cosas que vengan por delante porque venimos superando cosas hace once años”, cerró.

