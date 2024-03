Pablo Javkin habló de violencia y urbanización en la apertura de sesiones del Concejo rosarino

Este jueves se realizó el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo, luego de haber sido suspendida por el reclamos de taxistas que se manifestaban por la muerte de dos choferes durante la ola de violencia desatada en Rosario hace dos semanas.

El intendente Pablo Javkin encabezó la ceremonia con un discurso de apertura en el que habló de una “Rosario lastimada”, reveló planes de urbanización y elogió al gobernador Maximiliano Pullaro en su plan de lucha contra el narcotráfico en la región.

“Ya todos saben que no tenemos armas de fuego y para eso contamos con el coraje de un gobernador al que no le tiembla el pulso y con el que nos paramos codo a codo” dijo Javkin y remarcó que no se siente amedrentado por las amenazas que recibió recientemente por medio de carteles que aparecieron en la Peatonal Córdoba de la ciudad.

Pablo Javkin encabezó la apertura de sesiones en el Concejo Foto: La Capital

“Estamos lastimados, pero no nos van a ganar. Este es quizás el momento más grave que nos toca vivir en nuestra historia. Les pido a todos y cada uno que salgamos juntos a decirle al país y al mundo que está ciudad hermosa no se rindió nunca, que Rosario no se va a rendir jamás” expresó el intendente.

urbanización y ampliación de centros de salud

Javkin anticipó también la ampliación de los Centros Cuidar de Flammarion y 23 de Febrero, y del nuevo Centro Cuidar en barrio La Sexta. “Sumamos seis nuevos Centros Cuidar en estos cuatro años, llegando a 40 en toda la ciudad” y destacó el flamante Centro de Salud Hermes Binner que comenzó a funcionar este febrero: “Vaya como un pequeño homenaje a quien más nos enseñó el valor de cuidar”.

El intendente hizo foco también en el nuevo plan de veredas, una deuda de las últimas gestiones municipales sin dudas. En este sentido, Javkin dijo que “ya iniciamos un nuevo Plan de Veredas reconstruyendo el corredor de alto tránsito de Santa Fe entre Dorrego y Maipú. Seguiremos por San Lorenzo y recuperaremos los paseos comerciales de Barrio Industrial y Azcuénaga”.