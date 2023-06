Nuevo derrumbe en el parque de España de Rosario expone falta de obras en dos años

Cerca del segundo aniversario del gran derrumbe de la barranca del parque de España, este miércoles se confirmó que la tierra volvió a ceder sobre el río Paraná. Autoridades del complejo educativo y cultural remarcaron que aún no empezó la obra para eliminar el riesgo en la costanera.

El último desplazamiento se produjo a la altura de las escaleras de entrada al teatro. Dado que ese sector también funciona como salida de emergencia, se suspendió la actividad de la sala Príncipe de Asturias para prevenir accidentes.

El encargado de relaciones institucionales del complejo parque de España, Gerardo Hernández Illanes, aseguró que el teatro no corre riesgo de derrumbe. No obstante, a diferencia del edificio, el ingreso principal todavía no se reforzó para garantizar la seguridad a la vera del río Paraná.

Sin novedades sobre el posible inicio de las obras, el Centro Cultural Parque de España (CCPE) canceló las actividades de la sala Príncipe de Asturias. Además, advirtieron que el cierre de ese sector del complejo también perjudica el uso del salón de actos del colegio secundario.

La parte de la barranca que se cayó al agua está en el mismo sitio afectado por el gran derrumbe de julio de 2021. Entre las alternativas para retomar la agenda del teatro, las autoridades piensan en reducir el aforo de 518 personas e implementar una salida de emergencia alternativa.

¿Qué pasó con la obra del parque de España tras el derrumbe?

El desmoronamiento ocurrido hace dos años en la costanera central de Rosario obligó a las autoridades a diagramar un proyecto para reparar y ampliar los muelles del parque de España. En abril de 2022, la Provincia y la Municipalidad firmaron un convenio de cooperación con la Nación para abordar el problema, pero la obra nunca se puso en marcha.

La Administración General de Puertos (AGP) resolvió crear una comisión técnica la licitación. El pliego se terminó, pero hasta ahora no se abrió la convocatoria a constructoras para restaurar el sector de la barranca.

La Municipalidad estima que la obra requiere una inversión de 4.000 millones de pesos. Sin embargo, no hay indicios del plan para financiar el proyecto y eliminar el riesgo.