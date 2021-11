Una de las preguntas que muchas veces terminan generando una división con los personajes mediáticos es su opinión respecto a Diego Armando Maradona. A casi un año de su muerte, los artistas y representantes argentinos en el mundo siempre se ven obligados a dar una respuesta sobre su opinión acera del Diez.

En esta oportunidad, Nicki Nicole, una de las cantantes de trap más importantes a nivel hispano, que llego a tener una participación con Jimmy Fallon, brindó una entrevista en España y fue consultada sobre su opinión de Maradona.

"¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", expresó Nicki Nicole Foto: web.

En ese marco, la creadora del hit “Wapo Traketero” respondió una pregunta del medio El País sobre la muerte del astro y su influencia en el ámbito local. Además, se distanció de generaciones anteriores.

“Cuando murió Maradona, en España hubo polémica porque, aunque nadie ponía en duda que fuera un Dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera…”, introdujo el periodista.

Diego Maradona, en una práctica previa al Mundial de México 1986.

“Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, respondió la cantante.

En profundidad con este tema, se refirió a qué es ser viejo. La cantante contestó: “Una persona es vieja cuando no se permite abrir la mente y darse cuenta de que todo ha cambiado. Me pasa mucho con algunos familiares, a los que les explicás un poco la realidad y no aceptan que las cosas hayan cambiado, no lo aceptan. Eso es ser viejo. Elegir ser así...”.

La reacción en las redes sociales

Como era de esperar, la respuesta de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar. De hecho en Twitter, la cantante fue tendencia junto a Maradona. Los fanáticos del astro salieron al cruce y los comentarios no se hicieron esperar.

La respuesta de los usuarios por los dichos de Nicki Nicole

Aunque también estuvieron los fanáticos de Nicki Nicole que salieron al cruce para defender a la trapera por dar su opinión al respecto.