Nicki Nicole se refirió a la conmoción que generó la muerte de Diego Maradona pero se enfocó en el costado personal del exentrenador de fútbol y lo tomó como un “maltratador”.

Al ser consultada sobre el papel de Diego Maradona como maltratador, Nicki Nicole puso el énfasis en las mujeres y declaró que no es su fan.

Nicki Nicole habló sobre Diego Maradona. (Sony Music)

“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, explicó en una entrevista con El País.

En ese sentido, la cantante rosarina de 21 años viene de lanzar el tema “Venganza” junto a la banda uruguaya “No te va a gustar”, en la que trata la violencia contra la mujer y por la cual fue nominada para los Latin Grammy 2021.