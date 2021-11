Faltan cinco fechas para que termine el torneo y Marco Ruben todavía no definió si seguirá en Rosario Central. El futbolista admitió que tiene ganas de continuar en el equipo, pero aclaró: “Intento ponerme metas cortas para no saturarme porque ya me pasó”.

“Vengo de semestre en semestre, es la forma que encontré de continuar en el fútbol y estar realmente metido”, precisó el goleador sobre su relación con la Academia. Al mismo tiempo, aclaró que los términos de su contrato no son “ningún impedimento” para vestir la camiseta canalla en 2022.

En la derrota de Central contra Unión, Ruben igualó a Mario Alberto Kempes como el segundo máximo anotador auriazul. Actualmente está muy cerca de superar a Waldino Aguirre. Este jueves se cumplieron 101 años del nacimiento del “Torito” y el beltranense afirmó: “Si puedo convertir cinco goles que me dejen en lo más alto de esa hermosa tabla, mucho mejor”.

En conferencia de prensa, el delantero canalla también sentó posición sobre la continuidad del entrenador Cristian González en la Academia. “Me encantaría que el ‘Kily’ siga. Eso indicaría que hay un proceso, que se puede mejorar el plantel. Para mí sería más importante que de otra manera”, comentó.

¿Qué dijo Marco Ruben sobre los ataques vandálicos en Rosario?

Además de la cuestión futbolística, Ruben consideró “realmente lamentable” la situación que generaron los ataques vandálicos en los clubes de Rosario. El día anterior prendieron fuego la sede de Central y el futbolista expresó su preocupación por el guardia herido además del escenario general.

“Estamos invadidos por la violencia pensando que es uno contra otro, solucionando cosas de esa formas y es feo”, opinó el jugador. A continuación, concluyó: “Estas cosas son inútiles, son el fiel reflejo de lo que nos está pasando como sociedad”.