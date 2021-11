Luego de que Mateo Comba, visibilizara la falta de agua potable en el barrio Toba de Rosario, las autoridades intervinieron y mientras avanzan las obras envían un camión con agua potable por día. Una vez más, los ciudadanos obligan a actuar a los políticos para mejorar el día a día de los vecinos.

Si bien esta situación no se tendría que haber producido, porque el agua es un servicio básico y vital, la realidad es que ahora en el barrio Toba no tendrán que hacer mas largas filas y esperar que la única canilla del barrio les de este líquido.

El agua, un servicio escaso en el barrio Toba.

Comba detalló en su cuenta de Instagram que “ya están siendo asistido en el barrio con un camión con agua potable por día, todos los días hasta que se vayan haciendo las obras”. Al mismo tiempo agradeció a todos los que se sumaron a la campaña que buscaba juntar bidones de agua.

Luego de la campaña solidaria, las autoridades realizarán obras para que haya agua en el barrio Toba.

“Los grandes logros generalmente dependen de muchas manos y corazones, por eso quiero agradecerles a todos ustedes que hicieron posible esta causa”, sostiene el emprendedor rosarino y agradece al equipo que se autoconvocó para la campaña #TuGotaCuenta.

¿Qué obras se realizarán en el barrio Toba para garantizar el servicio de agua?

Al mismo tiempo, señaló que desde la Municipalidad de Rosario lo contactaron, y lo mismo hicieron desde Aguas Santafesinas. En cuanto a las obras que se harán en el barrio Comba detalló que serán:

Renovar 18 canillas de la zona para que el agua llegue de manera correcta a diferentes puntos del barrio.

Se colocará un tanque de agua permanente en la entrada del barrio. El mismo será recargado una vez por día, y en las jornadas de mucho calor se le sumará un camión extra para garantizar el acceso a este servicio esencial.

Un emprendedor rosarino hace una colecta para conseguir bidones de agua para el barrio Toba.

Además, Comba sostuvo que las obras a largo plazo aún no fueron confirmadas. “Hoy en día no se pueden gestionar estas obras porque por la infraestructura con la que se cuenta, se dejaría a otra zona sin presión”, explicó y agregó que las autoridades le aseguraron que se está trabajando “en muchos de estos impedimentos para solucionarlo lo antes posible”.

El cuidado del agua, una tarea de todos

“Aprovecho este momento, para invitar a todos a ser conscientes de que contar con gran cantidad de agua potable es un privilegio en el mundo, pero no quita el compromiso a cuidarla y no malgastarla”, remarcó y cerró su mensaje diciendo: “Mucha gente en el mundo no cuenta o se les dificulta acceder a agua potable, porque nosotros la derrochamos sin sentido o por comodidad propia”.