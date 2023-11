Lo detuvieron por estafar con una app trucha similar a Mercado Pago en Rosario

El lunes al mediodía un joven fue detenido en el centro de Rosario sospechado de haber estafado a varios comerciantes por medio de una app trucha que simulaba la billetera virtual Mercado Pago. Tras su arresto, se conocieron más casos.

Por medio de un comprobante de transferencia bancaria falso, el joven adquiría bienes en varios locales, sin que los comerciantes se percataran de la diferencia entre el ticket trucho y uno real.

“Tengo un local de chucherías en galería La Favorita. Es una modalidad nueva que se difundió a través de las redes sociales. Te abonan por una supuesta transferencia y no te impacta el pago. De todas formas, te envían un comprobante trucho”, contó una de las damnificadas.

La app es muy similar Foto: web

Otro contó: “Entró, pidió unos juguetes e hizo la transferencia. Es increíble, es exactamente igual. No me di cuenta en el momento. Me estafó $38.000. Nunca impacta el pago y por eso fui a preguntar a otros negocios”. Posteriormente, otros comerciantes aportaron sus testimonios y se estima que sólo el lunes el joven logró estafar entre seis y ocho negocios.

¿Cómo se realizaban las estafas con la app trucha de mercado pago?

Además de la similitud entre la app trucha y la verdadera de Mercado Pago, los empleados tienen otra complicación: generalmente no tienen acceso a las cuentas para saber si efectivamente la compra impactó y deben confiar en el comprobante que exhibe el cliente.

El joven detenido y sospechoso de haber realizado múltiples estafas tiene 21 años y es oriundo de Santa Fe Capital. Según los testimonios, realizaba compras de entre $15.000 y $40.000 en cada negocio que estafaba, sin un rubro en especial: desde jugueterías y mini mercados hasta un carrito de choripanes cerca del Monumento a la Bandera.

Tras quedar a disposición de la Justicia, será imputado este jueves. Mientras tanto, varios dueños de comercios continúan apareciendo para denunciar la maniobra delictiva del hombre y se investiga si actuaba solo o hay más casos en la ciudad.

¿Cómo distinguir la app falsa de mercado pago de la real?

La aplicación falsa no está en las tiendas oficiales, por lo que no se puede bloquear. Es por ello que, hasta el momento, el mejor método para combatir estas estafas es prestar atención durante la transacción.

En principio, el logo de la aplicación es diferente, algo más grande que la original. También hay algunas palabras que no son exactas. Por ejemplo, en la copia dice “pagar” en lugar de “transferir”. Y, finalmente, el comprobante no contiene los datos del receptor de la transferencia.

La recomendación de la Defensoría del Pueblo de Rosario es revisar el comprobante emitido. También puede solicitarle al comprador el DNI para comprobar su identidad y anotar el número de documento para dejar constancia en caso de alguna irregularidad. Y, por último, chequear el impacto de la transferencia en la cuenta de recepción, de ser posible.