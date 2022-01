Aunque no pudo llevarse el premio The Best en la ceremonia que organizó Fifa, Lionel Messi no pierde de vista lo más importante. Este martes repasó sus últimas vacaciones y compartió una foto familiar con asistencia perfecta durante el reencuentro con sus seres queridos en Rosario.

Rodrigo, Matías y María Sol Messi se arrimaron delante de la pileta para acompañar a Leo, su mamá y su papá. Foto: @leomessi

Vestido con ropa de verano, el futbolista de París Saint-Germain (PSG) posó sonriente ante la cámara con sus padres y sus hermanos al borde de la pileta. Antes del contagio de coronavirus que lo privó de retomar la competencia en Europa, Leo tuvo la chance de pasar algunos días de descanso y publicó en redes sociales una de las postales que quedaron del viaje.

En menos de una hora, la foto cosechó más de un millón de likes en la cuenta oficial de Instagram. Messi no puso ni siquiera un emoji a la hora de compartir el material que se llevó de recuerdo las fiestas de fin de año con su papá Jorge y su mamá Celia Cuccittini.

En esta oportunidad, Leo eligió una imagen en la que reunió a la familia con la que se crió en Rosario hasta que partió a Barcelona en busca de convertirse en futbolista profesional. Allí se pudo ver a sus hermanos Rodrigo y Matías junto a su hermana María Sol, que vive en la Cuna de la Bandera.

Messi lleva casi un mes sin jugar en PSG. Su último partido fue el 22 de diciembre, cuando el equipo francés empató 1 a 1 con Lorient por el torneo local.