Lencería negra para “levantar”: Ivana Icardi revolucionó Instagram con un jugadísimo look

Tras salir del reality show español GH Dúo, la rosarina Ivana Icardi se volcó de lleno a su carrera como influencer en las redes sociales. Allí, no sólo comparte su vida cotidiana y sus videos cantando canciones remixadas, sino que también aprovecha para mostrar su particular estilo de vestir y, recientemente, dejó a sus fans fascinados con un posteo en el que mostró un poco de más.

La hermana de Mauro Icardi, que actualmente está viviendo en Mallorca, disfruta los días primaverales y el calor que acontece en ese lado del mundo y sus outfits reflejan su gusto por la comodidad, sin dejar de innovar con accesorios y calzados llamativos, como las botas que utilizó para su último look.

“La capacidad que tienen el calzado, peinado, make up o algún accesorio de levantar un look (y menos mal)”, expresó en una publicación de Instagram la también cuñada de Wanda Nara y se llenó de likes con un corto video en el que se vestía progresivamente, tras aparecer en un sensual conjunto de lencería.

Así, la blonda aprovechó un top tipo “corset de lencería” para combinarlo con una falda corta negra, unas particulares botas estilo tejano y un blazer corto. El outfit terminó con una cartera de cadenita y cabello suelto, dándole un aspecto juvenil y óptimo para enfrentar los días de calor sin perder la elegancia.

IVANA ICARDI REVELÓ SI SU HERMANO MAURO CONOCE A GIORGIA

Ivana y Mauro son hermanos, pero su relación no es para nada cercana. Luego de que el futbolista del Galatasaray Spor Külübü de la superliga turca comenzara su relación con la mediática Wanda Nara, los hermanos se pelearon y el contacto terminó.

óEn este marco, la rosarina contó cómo es el vínculo del deportista con su sobrina Giorgia, hija que Ivana tuvo con Hugo Sierra luego de que se conocieran en el reality Supervivientes y comenzaran una relación.

“Esto es un poco polémico, pero lo voy a responder porque creo que es importante. Me preguntáis si veo a mi hermano y si conoce a mi princesa. Nosotros no somos tan herméticos y los Icardi, en general, exponemos nuestra vida... si fuese así, lo sabríais. La respuesta es un no en mayúsculas”, comentó la influencer.

Y agregó: “Llevamos seis años sin hablarnos, más o menos. No conoce a mi hija. Quiero también que entiendan que puede pasar que haya personas en la familia con las que no te lleves bien. Nosotros no nos llevamos bien y creo que lo mejor y lo más sano es que cada uno tenga su espacio, su vida y demás. No me gusta estar alejada de mi familia, pero soy consciente de que a veces las relaciones entre familiares no funcionan. Lo más sano es que cada uno viva su vida”.