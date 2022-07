Siguen las extorsiones en los comercios de Rosario. Esta vez la víctima es un dueño de un supermercado, ubicado en Camilo Aldao y Juan José Paso, que asegura que le dejaron una nota, donde exigen cinco mil dólares para dejarlo trabajar y lleva la firma de “La Mafia”. Sin embargo, vecinos de la zona afirman que no es el único delito de extorsión.

Eduardo, titular del supermercado en una comunicación con El Tres, relató que encontró debajo de la puerta del comercio un papel con la extorsión. Afirmó que: “Es la primera vez que me pasa. Me sorprendió, porque no tenemos problemas con nadie”.

Según informa el medio, en el papel decía que si no llegaba a pagar ese monto requerido iban a balear el supermercado e incluso matar a alguien que se encuentre allí. La víctima con miedo contó: “Tuve que llamar a la Policía. No es lógico que uno trabaje todos los días y vengan a pedirte un dinero que no corresponde. Es una cifra loca. Todo el mundo sabe cómo están las ventas, que con suerte se pueden mantener a los empleados”. Eduardo pidió que la policía tome carta en el asunto porque no es el único comercio extorsionado en las últimas semanas.

Para concluir el sueño del supermercado: “No trabajo con la mafia ni tengo problemas con la mafia. El que nos conoce sabe que no tenemos problemas con nadie. Tal vez se equivocaron. Es al pedo molestarnos. Espero que no sigan con estas cosas porque te hacen trabajar más incómodo, pero uno tiene que trabajar porque es la única forma de subsistir”.