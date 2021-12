Un hombre mayor que padece Mal de Parkinson le pidió a su hija que lo llevara a la cancha pese a su condición. “Es ahí donde soy feliz”, le dijo para convencerla. El video del señor alentando al Canalla desde el Gigante de Arroyito se volvió viral.

“Último partido local, diciembre. Pa: ¿Hija, me llevás a la cancha? Yo: NO pa, no andas bien. Papá: Yo en la cancha soy feliz”, transcribió Gisela Fouquet, periodista y quien subió el emotivo posteo a Twitter, adjuntando un video con su padre disfrutando en la tribuna.

“Ahí, donde el Mal de Parkinson no ataca, él es sano por un rato y es plenamente feliz. Gracias Central de mi vida. Hasta el fin del mundo. #132CARC”, agregó la joven en la red social. Luego, en diálogo con TyC Sports, contó la historia detrás del video viral del día.

“Con el sacrificio que sube las escaleras, con la pasión que lo vive…Ya va poco a la cancha porque el cuerpo no lo deja, pero espera cada partido como si fuera un chico de 20. Ahí no hay falla de memoria, no desvaría, Central lo conecta. Con Central él dice que es feliz”, manifestó.

Luego contó que el hombre no tuvo hijos varones, sino tres mujeres, a las que hizo fanáticas del Canalla. “Él nos crió recorriendo canchas, contando anécdotas del Central del ‘70. Central nos une en todo sentido. Son las únicas dos horas en que la memoria no le falla. Juegue bien, mal, gane o pierda, él está. Su deseo era volver a las canchas después de la pandemia. Ahora nosotros lo llevamos de la mano a él. Hasta que no pueda más, él quiere estar en su lugar”, cerró.