La emocionante carta que escribió la primera maestra de Lionel Messi: “Gracias por dejarme sentir este orgullo”

Lionel Messi nos emociona a todos, en el Mundial de Qatar está dando su mejor “show” con la camiseta de la Selección Argentina, y el domingo jugará una nueva y emocionante final por conseguir el gran título. En medio de esta alegría, la primera maestra de la Pulga le escribió una carta muy conmovedora y aseguró que le encantaría volver a verlo para contarle el orgullo que le da verlo brillar.

Se trata de Mónica Dómina, docente del delantero del PSG entre 1 y 3° grado de la primaria en la escuela General Las Heras, de Rosario. Vio crecer a Messi en sus primeros años de estudiante, cuando le enseñó a leer y a escribir.

En diálogo con radio Villa Trinidad, la maestra contó que el barrio donde vivió el 10 de la Selección “está vestido todo de celeste y blanco” en medio de la euforia por la final del Mundial. En ese marco, la nostalgia invadió su vida con un pedido muy especial.

Messi, ídolo absoluto de Argentina (Instagram) Foto: Gentileza Instagram

“La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije: ‘le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue’. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, expresó la profesora.

En la carta, la mujer reconoce al futbolista: “Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias”.

“Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos (...) Verte feliz es mi felicidad”, reconoció.

La carta de la primera maestra de Lionel Messi

Hola, Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies.

Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias.

Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad.

Me gusta que puedas expresar tus sentimientos.

Gracias por tu gloria.

Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte.

Te queremos.