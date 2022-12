Argentina, finalista del Mundial de Qatar: qué dijo Luka Modric sobre Lionel Messi

El croata Luka Modric es uno de esos legendarios jugadores que continúa en actividad. A sus 37 años, el de este martes probablemente este haya sido su anteúltimo partido en un Mundial: el próximo sábado Croacia deberá jugar por el tercer puesto. Tras la derrota frente a la Argentina, el 10 se refirió a Lionel Messi.

Modric fue vitoreado por todo el estadio, incluidos los hinchas albicelestes, cuando fue reemplazado. En el partido y luego de él, el volante del Real Madrid saludó a todos los jugadores rivales y, en zona mixta, dialogó con la prensa: habló del partido, del árbitro y tuvo unas palabras especiales para Messi.

El 10 aseguró que, si bien habían arrancado bien, el penal que abrió el marcador los “aplastó”. Asimismo, se mostró disconforme con la actuación del juez italiano: “Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar de este, porque es uno de los peores que conozco. No es sólo por este partido, pero me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él, es un desastre”.

El abrazo de dos leyendas: Modric y Messi Foto: Twitter

No obstante, reconoció que Argentina fue un justo ganador y, en ese sentido, le dio los mejores deseos a Messi con quien se conoce desde hace mucho pero por estar en veredas enfrentadas: Barcelona y Real Madrid, aunque siempre tuvieron una buena y respetuosa relación. De hecho, esta tarde al ser ambos capitanes se cruzaron en el sorteo y se dieron un cálido abrazo minutos antes de comenzar la semifinal

“Ojalá que (Messi) gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece. Está haciendo muy gran mundial, está mostrando su calidad y grandeza en cada partido”, señaló el croata.

Antes del encuentro de este martes, Modric también había hablado del rosarino: “Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande, eso es de lo que tengo ganas, no solo contra un jugador. Claro que Leo es muy grande, es el mejor jugador de ellos y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo”, declaró oportunamente el croata.

Modric recibió el cariño de todos los fanáticos, tanto de los croatas como de los argentinos, quienes lo aplaudieron y ovacionaron, reconociendo la grandeza de uno de los mejores futbolistas de los últimos 20 años.