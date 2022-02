La negociación entre Rosario Central y Talleres por Juan Cruz Komar ya logró incomodar al entrenador Cristian González. A dos días del debut en la Copa de la Liga Profesional, el “Kily” confirmó que la operación aún no se cerró y este miércoles afirmó: “Es una novela muy larga, se hizo todo muy extenso”.

“Estoy en los detalles, pero es una cuestión en la que uno mucho no puede hacer. Estamos buscando una alternativa y el tiempo se nos acaba”, comentó el director técnico canalla. Así admitió que existe chances de sumar a Julián Velázquez si no viene el zaguero del equipo cordobés.

El “Kily” González planteó que la Academia debe hacer un “esfuerzo para traer a otro central”. Después de la incorporación de Cristian Báez, comentó: “Tengo la ilusión de estar bien paraditos atrás, es el gran problema que tuvimos la temporada pasada”.

Komar es el candidato a ocupar ese lugar, pero la negociación se extendió y dio rodeos poco habituales en el fútbol argentino. Incluso el capitán canalla Emiliano Vecchio elogió el “esfuerzo” que hizo el defensor para irse de Talleres, pero todavía no hay acuerdo entre los clubes.

“Kily” González quiere retener a Luca Martínez Dupuy

Una de las últimas propuestas que recibió Talleres de parte de Central es la incorporación de Luca Martínez Dupuy como parte del traspaso de Komar. Consultado sobre esta idea, el “Kily” González respondió con fastidio: “No me gusta. Se lo dije a los dirigentes, no lo hago ahora para que se sorprendan”.

El delantero mexicano tuvo un buen rendimiento el año pasado, pero está relegado por la presencia de Marco Ruben y también debe pelear el puesto con Milton Caraglio. No obstante, el DT sostuvo que el Canalla debe priorizar a sus jugadores, “más allá de que son chicos y tienen que seguir creciendo”.

Según el entrenador auriazul, el tema de los juveniles es “fundamental” en este torneo. “Hicimos un gran esfuerzo para cuidarlos y llevarlos de la mejor manera. Hoy tienen que ser recontra valorados. Arrancamos con un patrimoinio de cero y hoy tenemos un número muy grande en el mercado”, explicó.