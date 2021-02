Los trabajadores judiciales nucleados en Sistraju marcaron sus expectativas en torno a Plan Vacunación para el Personal Justicia en el marco de la pandemia y exigieron su cumplimiento. “Seguimos preocupados por la pandemia y expectantes por las vacunas que están llegando a Argentina”, dijo Agustín Bruera, Secretario General del gremio.

En ese sentido, el dirigente gremial remarcó que se apostará al diálogo con las autoridades judiciales “para ver cómo podemos brindar un servicio de justicia hacia sociedad como corresponde”.

“Trabajaremos para brindar la mayor seguridad a los compañeros para que no se contagien y el servicio no se retrase”, apostó Bruera. “Es necesario que los los tribunales no sean caldo cultivo del virus”, completó.

El secretario general de Sitraju subrayó que el objetivo es que todos los trabajadores en oficinas de turno estén vacunados. En este punto, cabe indicar que un sector del personal judicial cumple tareas de carácter esencial

Asimismo, para los judiciales con teletrabajo, desde el gremio, “insistiremos en que se tenga las comodidades necesarias para trabajar desde cada casa con las herramientas de trabajo correspondientes”, puntualizó Bruera.

Vacancias

Otro ítem de preocupación para el Sitraju son las vacancias tanto en Defensorías, como Fiscalías y distintos Tribunales. En Rosario, según el gremio, existen vacancias en las tres áreas judiciales y se pide que sean cubiertas por un titular a cargo.

En ese sentido, “nos preocupa el tema por varias razones, fundamentalmente porque nadie que sea subrogante y no sea titular va a tener la misma visión de trabajar y eso repercute en el servicio de justicia que debe brindar y tampoco se tiene en cuenta la carrera judicial del compañeros, por eso pedimos revisarlo”, agregó.

En principio, “hay pliegos en el Senado de la Nación con concurso terminados y hay que definirlo para que cada Tribunal , cada Defensoría y cada Fiscalía tenga un titular a cargo”, culminó el secretario general del Sitraju.