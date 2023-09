Jorgelina Cardoso y una reflexión amorosa junto a su hija Pía: “Tu mamá, ¿también era pobre?”

Un juego cotidiano entre Jorgelina Cardoso y Pía, la menor de sus hijas con Ángel Di María, terminó en una situación que descolocó a la pequeña y que las hizo reflexionar. Tiradas en el suelo junto a un cajón de Barbies, la rosarina dice: “Qué lindo que puedas tener tantas Barbies, difrutalas, mamá tenía una sola”.

Al escuchar esta frase, la nena de 5 años quedó pensativa, algo no estaba entendiendo, y por eso Cardoso se tomó el tiempo de explicarle que ella y su hermana, Mía, son privilegiadas por tener lo que sus padres con mucho esfuerzo lograron, pero que ellos no siempre tuvieron esta suerte.

La pregunta de la hija mejor de Di María que hizo reflexionar a Jorgelina Cardoso

La mujer de “Fideo” Di María compartió en su cuenta de Instagram la reacción de Pía al enterarse de que su mamá de pequeña no tenía la misma cantidad de muñecas que ellas. “Pero tu mamá, ¿también era pobre?”, se la escucha decir a la niña de 5 años, mientras Jorgelina le explica como fue su infancia.

La rosarina le cuenta a la pequeña que no podía comprarse Barbies cuando era chica, y Pía retruca con un “pero tu mamá, ¿también era pobre?”. Ante esta consulta, Cardoso le explica que en su infancia tenían “poquita plata” y por eso no podía comprarse muñecas, como si pueden sus hijas.

Sorprendida por la respuesta, Pía repregunta preocupada: “Pero, ¿no podían comer?”; y Jorgelina le aclara que “si comíamos en casa, pero no comprábamos un balde de Barbie. Teníamos una sola”. Sorprendida consulta si alguna de las que ella tenía se parecía al juguete de la infancia de su mamá, y la respuesta fue: “Y si, un poquito más rara, tenía menos pelo”.

Junto con el video, la esposa de Di María y madre de Mía y Pía, dio contexto y dejó en evidencia lo que pasa cuando somos chicos, no entendemos de donde sale el dinero que los adultos buscan en el banco: “No entendía por qué si no tenía plata para comprar Barbies, no iba y sacaba plata de los cajeros”.