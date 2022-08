Jhonatan Candia quedó descartado en Rosario Central para el resto del torneo

Rumbo a un partido difícil con San Lorenzo, Rosario Central confirmó este martes una baja de peso por la lesión de Jhonatan Candia. El delantero quedó descartado para el resto de la Liga Profesional debido el golpe que recibió en la fecha previa al clásico rosarino.

Según informaron los médicos, el futbolista de 27 años no pudo recuperarse del esguince de tobillo por el que tuvo que infiltrarse para enfrentar a Newell’s en la fecha 9 del torneo. Desde entonces, el ex Huracán no volvió a jugar en el equipo de Carlos Tevez.

De acuerdo al diagnóstico en Rosario Central, Candia padece un problema en la articulación de Lisfranc, sobre el empeine derecho. Además tiene un edema en el segundo y tercer metatarsiano.

Dado que el esguince en esa zona del pie produce mucho dolor, los médicos no pueden determinar cuándo se recuperará el uruguayo. Mientras tanto, Tevez empezó a analizar variantes para visitar al Ciclón.

En primer lugar, Alejo Veliz ya cumplió su fecha de suspensión y puede reaparecer en el ataque. Por otro lado, Francis Mac Allister es candidato a reemplazar a Mateo Tanlongo, que llegó a las cinco amarillas en el partido entre Rosario Central y Banfield.

¿Cuándo juega Rosario Central en la Liga Profesional 2022?