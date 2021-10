Ivana Icardi le respondió a quienes la critican por haber dejado precozmente de darle la leche materna a su hija Giorgia. “Lo hice por comodidad: yo vivo de mi imagen”, dijo y agregó: “No entiendo por qué la gente te mira raro si no le das el pecho al bebé”.

//Mirá también: Ivana Icardi pidió restarle importancia a los kilos de más después del embarazo

La mediática abrió un espacio de preguntas en su cuenta de Instagram y fue respondiendo cada una de las consultas de sus seguidores. La mayoría de ellas tuvo que ver con su decisión de no brindarle más leche materna a su pequeña después de los primeros dos meses de vida.

Ivana Icardi le respondió a sus críticos. (@ivannaicardi)

“Amamanté sólo dos meses a mi beba por mi comodidad. Giorgia nació con bastante peso y demandaba mucho. Sinceramente no me veo una madre para estar todo el día encerrada en la habitación con la teta afuera y cambiándome la ropa todo el tiempo”, señaló.

Ivana Icardi le respondió a sus críticos. (@ivannaicardi)

“Mi trabajo es con mi imagen, y suelo estar arreglada casi todo el tiempo, o sea que es incompatible para mí, aunque aplaudo a quien lo haga”, continuó y agregó que para que el bebé esté tranquilo, las madres deben estarlo también. “Y no saben el dolor y el agobio que fue para mí cuando me subió la leche (que obviamente se regularizó después). Yo no me sentía cómoda”, apuntó.

Luego llegó un comentario más incisivo de una seguidora: “¿Sabías que lo más importante para ellos es la leche materna? Tu pensamiento es sólo en vos”, a lo que la hermana de Mauro Icardi respondió: “Me quedó claro que tiene muchos beneficios pero no quiere decir que porque no le des se va a enfermar o no va a crecer”.

//Mirá también: Ivana Icardi grabó tierno video familiar y anunció que su hija cumplió un mes

Entonces se preguntó cuántos bebés sin leche materna luego fueron adultos sin ningún tipo de problemas. “No entiendo a la gente que te mira raro porque no le das el pecho”, afirmó aunque aclaró que no promueve ni incita a que la sigan. “Cada madre que haga lo que quiera con sus bebés y sus pechos”, dijo.

No conforme con ello, Ivana subió un video para dejar en claro su postura. “Las que me dijeron egoísta, dándome cátedra de la leche materna, les digo que lo sé, pero que piensen en las mujeres que no pueden dar la leche y que por culpa de gente que siempre las señala con el dedo se sienten malas madres”, sostuvo. “Hay que respetar las decisiones de cada uno y ser empáticos”, cerró.